El director del centro ruso que desarrolló Sputnik V comparte detalles de una vacuna anticovid que protege contra diversas cepas

El nuevo fármaco no se basa en el virus vivo, sino en partículas similares a virus que no tienen la capacidad de infectar a una persona.

Alexánder Guíntsburg, director del Centro Nacional de Investigación de Epidemiología y Microbiología Gamaleya de Moscú, donde se desarrolló la vacuna rusa Sputnik V contra el covid-19, ha revelado este miércoles que su nueva vacuna contra el coronavirus, basada en partículas similares a virus (VLP, por sus siglas en inglés), podrá brindar protección contra diferentes variantes del coronavirus.

"Es una nueva vacuna desarrollada en una nueva plataforma. La vacuna será polivalente. Combinaremos diferentes variantes antigénicas de la proteína S, incluidas delta y ómicron", explicó el director del Centro Gamaleya en declaraciones a RIA Novosti.

Según detalló Guíntsburg, la nueva vacuna no se basa en el virus vivo, sino en partículas similares a virus que no tienen la capacidad de infectar a una persona, dado que no contienen el genoma viral.

La vacuna se administrará en una pauta de dos dosis con el objetivo de garantizar que se multipliquen las células de memoria y fortalezca el carácter específico de los anticuerpos. Según el registro ruso de los ensayos clínicos aprobados, el nuevo fármaco del Centro Gamaleya recibirá el nombre 'VLP-corona' (vacuna contra el covid-19 basada en VLP).

Los ensayos clínicos de la vacuna, aprobados este miércoles por el Ministerio de Salud de Rusia, contarán con la participación de unos 600 voluntarios de entre 18 y 55 años de edad. El director del centro ruso anunció que está previsto que la primera y la segunda fase de los ensayos terminen dentro de unos 3 meses, por lo que la vacuna podrá estar disponible en un futuro próximo. "Si todo va bien, creo que [la vacuna] entrará en la circulación civil, la circulación amplia, en otoño", concluyó.