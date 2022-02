El Kremlin: Moscú no planea exigir disculpas públicas por la difusión de noticias falsas sobre una supuesta invasión rusa a Ucrania

Moscú no planea exigir disculpas públicas a Occidente por la difusión de noticias falsas sobre una supuesta invasión rusa a Ucrania, aseveró este jueves en declaraciones a la prensa el portavoz presidencial ruso, Dmitri Peskov.

"No, no tiene esta intención. No hay necesidad de jugar al juego de las disculpas aquí", afirmó Peskov, al ser preguntado si Rusia planea pedir a medios occidentales que presenten disculpas públicas. Sin embargo, el secretario de prensa del Kremlin destacó que Moscú espera "un enfoque más responsable y veraz" por parte de los funcionarios que "hacen declaraciones tan descaradamente irresponsables" y de los medios que "se abusan" de esos señalamientos.