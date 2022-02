La Cancillería rusa publica el texto de la respuesta escrita de Moscú a EE.UU. sobre garantías de seguridad

Ucrania, en caso de adherirse a la OTAN, podría intentar "recuperar" Crimea por la fuerza, arrastrando a EE.UU. y sus aliados a un conflicto armado con Rusia, según se desprende del texto de la respuesta escrita de Moscú a EE.UU. sobre garantías de seguridad publicado este jueves por el Ministerio de Exteriores ruso.

Desde el organismo reiteraron que Rusia no planea invadir Ucrania, por lo que consideran los señalamientos de que Moscú es responsable de la "escalada" de la situación como "un intento de presionar y devaluar la propuesta de garantías de seguridad de Rusia".

En el documento se subraya que para la "desescalada" de la situación en torno a Ucrania se requiere adoptar un conjunto de medidas. Así, Rusia considera que es de suma importancia "obligar a Kiev a aplicar" los Acuerdos de Minsk, dejar de "suministrar armas a Ucrania" y "retirar a todos los asesores e instructores occidentales" del territorio del país. Según Moscú, la OTAN también debería renunciar a realizar "ejercicios conjuntos con las Fuerzas Armadas de Ucrania" y sacar "los armamentos extranjeros entregados anteriormente a Kiev".

La Cancillería rusa constató que la parte estadounidense no dio "una respuesta constructiva a los elementos básicos" propuestos por Rusia en su proyecto, que implican sobre todo las cuestiones de la no expansión de la OTAN, el no despliegue de fuerzas de ataque en territorio ucraniano y el retorno de la configuración del bloque militar a su estado de 1997, cuando se firmó el acta fundacional entre Rusia y la OTAN.

"El aumento de la actividad militar de EE.UU. y la OTAN directamente en las fronteras rusas es alarmante", denuncia el documento. Asimismo, Moscú señaló que si EE.UU. no está dispuesto a un acuerdo diplomático, "Rusia se verá obligada a responder, incluso con medidas de carácter técnico-militar".

Configuración de las fuerzas rusas y de la OTAN

Comentando el tema del despliegue de tropas rusas cerca de las fronteras ucranianas, los diplomáticos destacaron que Rusia desplaza sus Fuerzas Armadas dentro de su propio territorio, lo cual "no afecta y no puede afectar a los intereses fundamentales de EE.UU.", y recordaron que no hay fuerzas rusas en el territorio de Ucrania.

Al mismo tiempo, en la respuesta rusa se señala que EE.UU. y sus aliados, mientras tanto, "impulsaron su infraestructura militar hacia el este, desplegando contingentes en los territorios de los nuevos miembros" de la OTAN. Asimismo, Ministerio de Exteriores de Rusia pidió que se retiren "todas las fuerzas militares y el armamento de EE.UU. desplegados en Europa Central y Oriental, Europa sudoriental y el Báltico".

Más información, en breve.