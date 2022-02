Activistas feministas critican al Ministerio de Defensa de Kuwait tras permitir a las mujeres ingresar al ejército, pero no portar armas

La nueva política llega tras las declaraciones del diputado conservador Hamdan al Azmi, que alega que la actividad militar "no encaja con la naturaleza de una mujer".

Activistas feministas de Kuwait criticaron la decisión del Ministerio de Defensa del país al impedir que las mujeres militares porten armas, tengan la obligación de cubrirse la cabeza y deban presentar la autorización de un "tutor legal" masculino o esposo para poder ingresar al ejército.

El país permitió a las mujeres unirse al ejército en octubre de 2021 y solo cuatro meses después, las autoridades anunciaron las nuevas restricciones, calificadas por las activistas como "un paso para delante y dos para atrás".

Esta nueva política llega tras las declaraciones del diputado conservador Hamdan al Azmi, que alega que la actividad militar "no encaja con la naturaleza de una mujer", basándose en los principios religiosos del Islam.

"No sé por qué existen estas restricciones para unirse al ejército", dijo a AFP Ghadeer al Khashti, profesora de deportes y miembro del comité de mujeres de la Asociación de Fútbol de Kuwait. "Tenemos todo tipo de mujeres trabajando en todos los campos, incluida la fuerza policial. No entiendo sobre qué base el Gobierno considera débiles a las mujeres", expresó y recordó que el uso del hiyab no era obligatorio en el país.

Por su parte, Lulwa Saleh al Mulla, directora de la Sociedad Social y Cultural de Mujeres de Kuwait, calificó las sanciones del ministerio como "discriminatorias" e "inconstitucionales". "Tenemos ejemplos de mujeres mártires que lucharon por su patria, por voluntad propia. Nadie les ordenó hacerlo. Es verdad que somos un país musulmán, pero exigimos que las leyes no estén sujetas a fetuas [decisiones del jurisconsulto musulmán]. La libertad individual está garantizada en la Constitución", declaró.

Asimismo, Ibtihal al Khatib, profesora de inglés en la Universidad de Kuwait, manifestó que el debate sobre las nuevas reglas militares "diseñadas para mujeres ha dado un giro irracional". "El ejército necesita integrar tanto a mujeres como a hombres sin ningún tipo de discriminación. El peligro no diferencia entre hombres y mujeres, y tampoco la muerte durante la batalla", resaltó.

En Kuwait, considerado uno de los países más abiertos entre las naciones del golfo Pérsico, las mujeres obtuvieron el derecho al voto en 2005. Desde entonces se han mantenido activas tanto en el gabinete como en el parlamento, a pesar de que su representación en ambos continúa siendo baja.