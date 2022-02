Una esquiadora de Ucrania da positivo en esteroides durante la Olimpiada de Pekín 2022 y finaliza su carrera deportiva

La esquiadora ucraniana Valentina Kaminska anunció este jueves su retiro del deporte profesional luego de que un día antes la Agencia Internacional de Pruebas (ITA) suspendiera su participación en los Juegos Olímpicos de Pekín 2022 a raíz de un resultado positivo en una prueba de dopaje.

En la muestra tomada a la atleta el pasado 10 de febrero durante la Olimpíada se ha detectado la presencia del anabólico esteroide mesterlona, y de las sustancias estimulantes metilhexanamina y heptaminol, todos ellos preparados prohibidos.

El resultado de laboratorio se hizo de conocimiento público este martes, tras lo cual fue temporalmente apartada de las competiciones. La deportista anticipó que no apelará la medida disciplinaria, aunque insistió en que jamás violó las normas antidopaje de manera intencional.

"La impactante noticia sobre mi prueba de dopaje en los JJ.OO. es una verdadera catástrofe y casi el fin del mundo para mí. ¡Fue un disparo a quemarropa con un arma nuclear, el cual me ha destruido y me borró de la Tierra! Suena banal, pero yo nunca utilizaría intencionalmente ese tipo de sustancias. No solo está prohibido, pero además es estúpido por parte de cada deportista", escribió la esquiadora en Instagram.

Kaminska competía en la categoría de velocidad individual de esquí de fondo, donde no pudo superar la etapa de cualificación, y estilo clásico de los 10 kilómetros, donde finalizó en el 79.° lugar.

