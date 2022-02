El Gobierno mexicano informa los avances en las investigaciones de 13 asesinatos de periodistas en medio de la polémica con la prensa

El gobierno mexicano presentó este jueves los avances de las investigaciones sobre los asesinatos de 13 periodistas y aseguró que el trabajo continuará hasta detener a los responsables materiales e intelectuales porque el compromiso es que no haya impunidad, en un momento en el que se incrementan las protestas de los trabajadores de prensa por la incesante violencia que padecen.

"Queremos informar a los integrantes del gremio que van a mantener protección y que no están solos", afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador en una conferencia de prensa que se llevó a cabo en Tijuana, Baja California, estado fronterizo con EE.UU.

Durante el encuentro, periodistas locales homenajearon a los cinco periodistas asesinados en lo que va de este año. "¡Presente!", gritaron al mencionar los nombres de José Luis Gamboa Arenas, Margarito Martínez, Lourdes Maldonado, Roberto Toledo y Heber López Vázquez.

"Es importante que se reitere que no se permite impunidad para nadie. Esa es una diferencia que considero importante con relación a anteriores gobiernos. Nosotros no establecemos complicidad con nadie. El que comete un delito, es investigado y castigado, sea quien sea", señaló el presidente.

Desde #Tijuana, a punto de llanto una periodista pidió al Presidente @lopezobrador_ justicia a periodistas asesinados. pic.twitter.com/SrqLuY8mub — Jaime Méndez Pérez (@agenciajm) February 17, 2022

Durante los gobiernos neoliberales, recordó, se asociaba a la delincuencia con el poder político y económico y el Estado era el principal violador de derechos humanos. "Ahora no hay crímenes de Estado, no hay masacres, no se ordena desaparecer a nadie, no se ordena desde el poder asesinar a nadie. No somos iguales", dijo.

La secretaria de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez, reiteró su solidaridad con las familias, los amigos y la comunidad de reporteros y medios de comunicación por las agresiones contra trabajadores de prensa. De acuerdo con la organización Artículo 19, han sido asesinados 150 periodistas, 30 de ellos desde que López Obrador asumió en diciembre de 2018.

"Existe un compromiso total para dar tanto con los responsables materiales como intelectuales porque estos crímenes no pueden permanecer sin castigo. Sabemos de la importancia de atender la demanda de justicia de las familias afectadas y de dar resultados certeros. No solo es la responsabilidad y nuestro deber, sino es nuestra convicción", expresó la funcionaria.

También advirtió que, a diferencia de lo que ocurría en pasados gobiernos, no se escatimarán recursos para esclarecer los crímenes, como tampoco se intentó culpar a personas inocentes ni construir casos ficticios.

Resultados

El subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía, fue el encargado de detallar los avances en las investigaciones de algunos de los periodistas asesinados o atacados.

En el caso de Lourdes Maldonado, acribillada el pasado 23 de enero en Tijuana, Mejía mostró las fotos que permitieron identificar a Erik 'N', Guillermo 'N' y Kevin 'N'., los tres autores materiales, quienes ya están detenidos y procesados mientras se descubre la autoría intelectual del hecho.

Sobre Margarito Martínez, ejecutado el 13 de enero también en Tijuana, aseguró que hay "un sólido acopio de indicios" y que no se descarta la posible vinculación de un grupo criminal, es decir, un cártel.

El funcionario destacó el caso de Nezahualcóyotl Cordero, quien a principios de febrero fue baleado en Isla Mujeres (Quintana Roo). Gracias a que ya había sido incorporado al Mecanismo de Protección para Periodistas, contaba con un botón de pánico que activó y que permitió el auxilio de elementos de la Guardia Nacional, que detuvieron a uno de los sicarios. El reportero, por su parte, fue sacado de Quintana Roo y actualmente se encuentra bajo resguardo junto con su familia.

En el caso del periodista Heber López, se confirmó la detención de dos presuntos culpables del crimen. El día de mañana se determina su vinculación a proceso penal por homicidio pic.twitter.com/TnpyrWnV5Y — Pie de Página (@PdPagina) February 17, 2022

Con respecto a Heber López Vázquez, asesinado el pasado 10 de febrero en Oaxaca, los autores materiales son dos hombres de 35 y 45 años que fueron detenidos en flagrancia, es decir, en el momento de los hechos, y que permanecen en prisión después de un intento de fuga, ya que algunos de sus cómplices intentaron sacarlos de la fiscalía. Se prevé que el viernes sean procesados por homicidio.

El subsecretario se refirió también a cuatro asesinatos de periodistas ocurridos en el estado de Veracruz.

Se trata de las investigaciones por las muertes de María Elena Ferral, acribillada el 30 de marzo de 2020, y Julio Valdivia, decapitado el 9 de septiembre del mismo año. En ambos hechos hay un par de órdenes de aprehensión.

Por el asesinato de Jacinto Romero, ejecutado el 19 de agosto de 2021, ya fueron detenidos tres presuntos autores materiales y está pendiente una orden de aprehensión. Y en el caso de José Luis Gamboa Arenas, baleado el pasado 16 de enero, el subsecretario afirmó que están "muy avanzadas" las investigaciones y que en breve se espera una orden de captura.

Algunas condenas

El 28 de octubre del año pasado, Fredy López Arévalo fue asesinado a tiros en San Cristóbal de las Casas, en Chiapas. Desde entonces se hizo un trabajo de reconstrucción de videocámaras de vigilancia que permitió la identificación del autor material, Jonatan 'N' y del intelectual, Eder 'N'. Aunque ambos fueron encontrados ejecutados en enero, el subsecretario afirmó que el caso no está cerrado.

Citó, además, los avances de los asesinatos de Javier Valdez, acribillado el 17 de mayo de 2017 en Sinaloa; y de Miroslava Breach, baleada el 23 de marzo del mismo año en Chihuahua. Son dos de los crímenes más emblemáticos contra periodistas en México.

Por Valdez, los autores materiales Heriberto 'N' y Juan 'N' fueron condenados a 14 y 32 años de prisión, en tanto que ya no se pudo cumplir la orden de aprehensión en contra de un tercer sicario porque fue asesinado. Sigue vigente el pedido de extradición de Damaso 'N', alias 'el mini Lic', quien está detenido en EE.UU., acusado de ser uno de los narcos que disputaba el liderazgo del Cártel de Sinaloa.

A dos de los asesinos de Breach, se les impusieron condenas de 51 y ocho años, pero todavía están pendientes dos órdenes de aprehensión.

En Coahuila, en tanto, hay tres pedidos de captura por los delitos de homicidio y tortura de Juan Nelcio Espinoza, quien el 21 de agosto de 2020 falleció después de haber sido detenido por un grupo de policías que también están acusados de encubrimiento.

Finalmente, en Guanajuato ya hubo una condena de 20 años para el coautor material del asesinato de Israel Vázquez Rangel, ocurrido el 9 de noviembre de 2020, mientras que otro imputado está sujeto a prisión preventiva.