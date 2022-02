Musk publica un meme que compara al primer ministro de Canadá con Hitler

El director ejecutivo de Tesla, Elon Musk, volvió a cargar este miércoles en Twitter contra el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, por su manejo de las protestas de los camioneros en el país, y publicó un meme en el que se lo compara con Adolf Hitler.

En respuesta a una publicación del portal Coindesk en la que se afirmaba que el primer ministro canadiense ordenó a los bancos que recorten los fondos a los manifestantes, el empresario estadounidense compartió un meme que muestra una foto de Hitler con las palabras: "Dejen de compararme con Justin Trudeau. Yo tenía un presupuesto".

Si bien el tuit fue posteriormente eliminado este mismo jueves, Musk, que desde finales de enero comparte mensajes indirectos de apoyo a los camioneros, se convirtió en objeto de fuertes críticas en las redes sociales, donde fue acusado de antisemitismo.

"Ofende la memoria de todas las víctimas"

El Comité Judío de EE.UU. condenó la publicación de Musk y señaló que se trata de un paralelismo "ofensivo". "La comparación de un líder democrático con Hitler es un insulto para aquellos que sufrieron de manera inimaginable en manos de los nazis", escribió el comité en su cuenta de Twitter.

Mientras, el museo de Auschwitz también acusó a Musk de "explotar la tragedia de todas las personas que sufrieron, fueron humilladas, torturadas y asesinadas" por el III Reich. "Ofende la memoria de todas las víctimas y hiere a muchas personas", agregaron.

"Me he deshecho de mi Tesla hoy porque a Elon Musk le gusta más Hitler que Trudeau", tuiteó un internauta.

Por su parte, Musk no hizo comentarios al respecto y se limitó a compartir un enlace al libro 'The Wages of Destruction' (Los salarios de la destrucción) escrito por Adam Tooze en el que se explica la economía de la Alemania nazi. "Para una explicación detallada lean [esto]", escribió el magnate.