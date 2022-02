Amazon suspende a Black Lives Matter en su plataforma de donaciones en medio de la incertidumbre sobre decenas de millones de dólares recaudados

Amazon ha suspendido a Black Lives Matter en su plataforma benéfica por la incertidumbre acerca del destino de más de 65 millones de dólares recaudados por la organización antirracista estadounidense.

Un representante del gigante de comercio electrónico confirmó a The Washington Examiner que la suspensión tuvo lugar el martes, señalando: "Las organizaciones benéficas deben cumplir con los requisitos establecidos en nuestro acuerdo de participación para poder participar en AmazonSmile".

La medida tiene lugar en medio del escrutinio de las cuentas financieras de la organización y de las críticas hacia su cofundadora Patrisse Cullors por su lujoso estilo de vida.

En mayo de 2021, la activista, que había estado al frente de Black Lives Matter Global Network Foundation durante casi seis años, renunció a su cargo de directora ejecutiva tras revelarse que poseía una cartera de bienes raíces de más de 3 millones de dólares.

Desde entonces, no ha estado claro quién se encuentra a cargo de las finanzas de la organización.

Las autoridades de California y Washington advirtieron este mes al grupo sobre consecuencias legales por no reportar qué hizo con las decenas de millones de dólares que recaudó en 2020. Conforme a documentos enviados al fiscal general de California, la fundación no ha rendido cuentas sobre más de 65 millones de dólares.

La dirección en Los Ángeles que aparece como oficina de la fundación en su más reciente declaración fiscal, del año 2019, resultó no ser correcta, según la investigación de The Washington Examiner, y otros dos dirigentes identificados por el medio no ayudaron a esclarecer la incógnita, uno de de los cuales incluso borró todas las asociaciones con Black Lives Matter en sus redes sociales tras ser contactado.

Fundada en 2013, Black Lives Matter recibió en 2020 unos 90 millones de dólares en donativos luego de la ola de protestas generada por el asesinato del afroamericano George Floyd durante una detención policial. Tras gastar casi una cuarta parte de los ingresos en costos operativos y acciones de caridad, cerró el periodo con un saldo positivo de 60 millones de dólares, según reportó la organización en febrero de 2021.