"La gente vive en un infierno": Moscú tacha de "genocidio" la actitud de Kiev hacia la población de Donbass

El modo en que Kiev trata a la población en Donbass representa un ejemplo de "genocidio", dijo este viernes la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, María Zajárova, en declaraciones al canal NTV.

"Ahora los socios occidentales se permiten dudar, como [Jen] Psaki, y, por desgracia, muchos otros, incluso jefes de Estados, de que la situación allí no es como la describimos: que no hay fosas comunes o que pueden ser falsificadas, que la situación allí no se parece a un genocidio. No se parece, de hecho, a un genocidio. Es un genocidio real", subrayó la vocera.

"Cuando la persona, que dirige un estado, que está reclamando extender su soberanía sobre estos territorios, los llama [a los ciudadanos de Donbass] 'especímenes', cuando les propone hacer las maletas y, si comparten la cultura de otro país, que hasta hace poco era un estado unido a ellos, marcharse allá, al extranjero, y ya no considerarse a sí mismos ciudadanos de este estado, ¿cómo se lo puede llamar de otra manera?", enfatizó.

Según Zajárova, en Donbass "la gente vive en un infierno" desde 2014, al tiempo que subraya que la situación crítica no ha dejado de agravarse desde entonces. "No deberíamos ser rehenes de este pensamiento anglosajón que impone Occidente, que estipula que todo empezó a suceder únicamente ahora. No es verdad. Las fosas y los cementerios no aparecieron en dos meses", recordó.

La vocera denunció que "desde hace 7 años mueren niños, mujeres y población civil" en Donbass, donde la gente "no sabe qué es llevar una vida pacífica" y "el ruido de un proyectil para ellos es algo absolutamente normal".