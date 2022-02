Biden afirma que no enviará tropas a Ucrania pero seguirá apoyando a la población del país

El presidente de EE.UU., Joe Biden, declaró este viernes que Washington no tiene intención de enviar tropas a Ucrania en caso de una mayor escalada del conflicto en ese país.

"Tampoco vamos a enviar tropas para luchar en Ucrania, pero continuaremos apoyando a los ucranianos", señaló Biden. En este sentido, agregó que Occidente "responsabilizará a Rusia" por sus supuestos preparativos para invadir el país.

Pese a las declaraciones de Moscú asegurando que Rusia no planea atacar a nadie, el presidente de EE.UU. sugirió que su homólogo ruso supuestamente "tomó la decisión" de atacar al país vecino. "Tenemos razones para creer que las fuerzas rusas planean atacar Ucrania en la próxima semana, en los próximos días", dijo Biden. Al mismo tiempo, afirmó que Moscú tendría como objetivo la capital ucraniana, Kiev.

En este contexto, señaló que las tropas rusas "prácticamente cercaron Ucrania", aunque desde Moscú han subrayado en varias ocasiones que el desplazamiento de esas tropas tiene lugar en el territorio nacional de Rusia y no amenaza a nadie.

Al mismo tiempo, reiteró las amenazas de sanciones contra Moscú en caso de una mayor escalada, si bien señaló que "no es demasiado tarde para reducir las tensiones y volver a la mesa de negociaciones". "Occidente está unido y decidido. Estamos preparados para imponer severas sanciones contra Rusia si invade Ucrania", enfatizó.

Por su parte, la portavoz del Ministerio ruso de Exteriores, María Zajárova, manifestó que las declaraciones de Biden no tienen fundamento, ya que en realidad son las tropas de la OTAN las que amenazan a Rusia. "Debería [Biden] añadir: 'Rusia se acercó peligrosamente a las fronteras de la OTAN'. Lo más terrible es que [no dijo] ni una palabra sobre la situación real de la población civil en Donbass. ¿No hay gente, no hay problemas?", escribió la vocera rusa en su cuenta de Telegram.

La situación en Donbass

El presidente estadounidense también reconoció que en los últimos días se registran numerosas violaciones del alto el fuego en la región de Donbass. No obstante, opinó que no hay indicios de que Ucrania planee lanzar una ofensiva contra las autoproclamadas repúblicas populares de Lugansk y Donetsk.

Este viernes, el líder de la autoproclamada República Popular de Donetsk (RPD), Denís Pushilin, anunció una evacuación masiva de la población a Rusia ante el temor a que el presidente de Ucrania, Vladímir Zelenski, pueda ordenar pronto a los militares ucranianos que lancen una ofensiva en Donbass. Posteriormente, Leonid Pásechnik, el líder de de la autoproclamada República Popular de Lugansk, instó a la población a dejar la zona rumbo a Rusia para "evitar víctimas civiles".

Los observadores de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa registraron este miércoles en Donbass 591 violaciones del alto al fuego, incluidas 316 explosiones, una cifra significativamente más alta que en los días anteriores.