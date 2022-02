La Cancillería mexicana se hará cargo de defender a Paola Schietekat, víctima de abuso sexual en Catar y condenada a prisión

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México se encargará de la defensa legal de Paola Schietekat Sedas, la ciudadana que fue víctima de abuso sexual durante una estancia laboral en Catar y que, tras denunciar la agresión, fue condenada a siete años de cárcel.

El titular de la Cancillería mexicana, Marcelo Ebrard, se reunió este viernes con Schietekat Sedas, quien logró escapar de Catar el 25 de junio de 2021 y se refugió en su país. Tras el encuentro, el funcionario informó que "el consultor jurídico de la SRE, nuestro mejor abogado, se hará cargo de defenderla y de que sean respetados todos sus derechos como ciudadana mexicana".

"Le reconocí su valentía y resolución", expresó Ebrard en su cuenta de Twitter.

Agradecí a Paola su visita y la conversación. El Consultor Jurídico de la SRE, nuestro mejor abogado, se hará cargo de defenderla y de que sean respetados todos sus derechos como ciudadana mexicana. Le reconocí su valentía y resolución. pic.twitter.com/PMWGjpjHRV — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) February 18, 2022

Schietekat Sedas trabajó como economista conductual en el Comité Organizador del Mundial de Fútbol de Catar 2022. La noche del 6 de junio de 2021, un conocido suyo irrumpió en su departamento y abusó de ella. Al siguiente día, Paola acudió a denunciar ante la Policía en compañía del cónsul mexicano en Catar.

Le preguntaron si deseaba continuar con el caso hasta las últimas consecuencias, y por consejo del cónsul mexicano, Schietekat Sedas decidió que sí. Por la noche, las autoridades la citaron nuevamente.

"Pasé a ser la acusada"

"Fueron tres horas de interrogatorio en árabe y, en cierto punto, me exigieron una prueba de virginidad. Por alguna razón yo había pasado a ser la acusada. Cuando preguntaba por qué exigían que les diera mi celular, me aseguraban que no había cargos en mi contra, que solo querían verificar que no hubiera una relación romántica entre nosotros, pues el agresor se defendió de la denuncia diciendo que yo era su novia", contó Schietekat Sedas en un artículo.

A partir de ese momento, la mujer pasó de ser la víctima de un abuso a ser la infractora de la ley, ya que en Catar las relaciones extramatrimoniales son un delito que se castiga con hasta siete años de cárcel y 100 latigazos. Enseguida, Schietekat Sedas logró salir de la ciudad de Doha con ayuda del Comité Organizador del Mundial y se refugió en México.

Una vez en su país, la mujer fue notificada de que la Justicia de Catar había absuelto a su agresor, mientras que su sentencia por el delito de relación extramarital seguía firme.

Desde su nación natal, Schietekat Sedas reflexionó sobre su caso y sobre "la falta de un protocolo de protección a víctimas de violencia con perspectiva de género en el Servicio Exterior Mexicano". "El cónsul aconsejó ir a las últimas instancias sin conocimiento sobre la ley catarí y sin siquiera recomendar buscar asesoría legal primero", recordó.

Ante la presión mediática, la Cancillería mexicana le ofreció asesoría jurídica ocho meses después de haber sido víctima del abuso y acusada de relación extramarital.