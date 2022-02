Confirman que Trump se llevó a su residencia en Florida documentos etiquetados como secretos tras concluir su mandato

El expresidente de EE.UU., Donald Trump, se llevó consigo a su residencia Mar-a-Lago, en el estado de Florida, algunos documentos etiquetados como secretos tras concluir su mandato en enero de 2021. Así lo confirmaron este viernes desde los Archivos Nacionales y Administración de Documentos (NARA, por sus siglas en inglés) en una carta dirigida al Comité de Reformas y Supervisión de la Cámara de Representantes del Congreso.

Los escritos confidenciales, entre los que figura la correspondencia del exinquilino de la Casa Blanca con el líder de Corea del Norte Kim Jong-un y una carta dejada en 2017 para Trump por su predecesor Barack Obama, se hallaban en las 15 cajas recuperadas por la NARA en enero de 2022 tras ponerse en contacto con los representantes del expresidente. El diario The Washington Post fue primero en reportar sobre la presencia de registros clasificados.

El archivista de la entidad, David Ferriero, constató en su misiva que se identificaron "objetos marcados como información clasificada de seguridad nacional dentro de las cajas". Tras el hallazgo de documentos secretos, NARA se puso en contacto con el Departamento de Justicia.

Además, el ente evidenció que "ciertos registros de medios sociales" no fueron capturados ni conservados por la Administración anterior, al tiempo que se enteró de que algunos empleados de la Casa Blanca "llevaron a cabo asuntos oficiales utilizando cuentas de mensajería electrónica no oficiales que no fueron copiadas o reenviadas" a las cuentas oficiales como lo requiere la ley.

La Ley de Registros Presidenciales (PRA, por sus siglas en inglés) estipula que todo el material válido, como fotos, documentos p correspondencia, debe ser preservado y transferido a la NARA una vez concluya el mandato del presidente.