Zelenski: "Para ayudar realmente a Ucrania, no es necesario seguir hablando de las fechas de una supuesta invasión"

Ucrania "no se arrodillará" por la ayuda de sus socios, porque cree que es una contribución de Occidente a la seguridad de Europa, declaró este sábado el presidente de Ucrania, Vladímir Zelenski, en el marco de la Conferencia de Seguridad de Múnich, en Alemania.

Zelenski destacó que "Ucrania quiere la paz". "El mundo dice que no quiere una guerra y Rusia, que no quiere atacar. Alguien miente", afirmó el mandatario, agregando que la arquitectura de la seguridad mundial es frágil y requerirá reformas. "Es hora de construir un nuevo sistema de seguridad en Europa, antes de que haya millones de víctimas, antes de que ocurra una tercera guerra mundial", expresó.

El jefe del Estado señaló que no sabe "qué quiere" el presidente ruso, Vladímir Putin, por lo que se ofreció a mantener una reunión.

También subrayó que la reincorporación de Donbass y Crimea a Ucrania es posible solo por medios pacíficos.

Asimismo, el presidente ucraniano afirmó que "para ayudar realmente a Ucrania, no es necesario seguir hablando de las fechas de una supuesta invasión" y señaló que los ucranianos van a proteger su patria cualquier día. "Otras fechas son más importantes para nosotros", dijo, refiriéndose a la adhesión de Ucrania a la OTAN y a la UE.

La adhesión a la OTAN y a la UE

Comentando los problemas que tiene Ucrania en ingresar en la UE, Zelenski destacó que "hace ocho años, los ucranianos tomaron su decisión, y muchos dieron su vida por ella". "Después de ocho años, ¿debe Ucrania pedir constantemente el reconocimiento de la perspectiva europea?", preguntó el mandatario.

Asimismo, el mandatario reiteró que mientras su país no forme parte de la OTAN, quiere tener garantías de seguridad.

La iniciación de las conversaciones de los participantes del Memorándum de Budapest

Hablando del tema de seguridad, el jefe del Estado informó que Ucrania ha iniciado consultas en el marco del Memorándum de Budapest sobre Garantías de Seguridad. "Es la primera vez que yo, como presidente, inicio consultas en el marco del Memorándum de Budapest", aseveró.

También agregó que si los llamados "no se llevan a cabo o no dan lugar a decisiones concretas sobre garantías de seguridad" para Kiev, "Ucrania tendrá todo el derecho a considerar que el Memorándum de Budapest no funciona".

La ayuda por parte de los países occidentales

"¿Quieren ayudarnos? Hay muchos ejemplos. […] Fortalezcan nuestra economía, por favor: inviertan en nuestro Estado, creen sus propias empresas", aseveró Zelenski, destacando que "quieren vivir y defender su Estado".

Asimismo, se preguntó "cuál es la razón por la que los países occidentales, cuando asignan ciertas sumas a Ucrania, dicen que hay que hacer una serie de reformas". "¿Hay algún otro país en el mundo que tenga una guerra en el este y también se esté reformando?", cuestionó.

