Stoltenberg no considera el documento de archivo desvelado por Der Spiegel una promesa de no ampliar la OTAN hacia el este

El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, considera que la Alianza Atlántica no ha roto su promesa de no expandirse hacia el este, ya que no hay acuerdos en los que los países del bloque se pongan de acuerdo al respecto. Así lo afirmó en una entrevista con la cadena ARD, al ser preguntado si el documento desvelado recientemente por Der Spiegel confirma que la organización prometió no ampliarse hacia el este.

"No. La OTAN toma decisiones junto con 30 Estados miembros, no hay ninguna decisión en la que los países de la OTAN hayan acordado abandonar lo que está escrito en el tratado fundacional de la alianza, el Tratado de Washington", afirmó Stoltenberg.

El Tratado del Atlántico Norte, conocido también como el Tratado de Washington, fue firmado en 1949 por 12 países y representa el documento base para la creación de la OTAN. Según el artículo 10 del tratado, los países miembros pueden invitar a cualquier otro Estado europeo que cumpla con los requisitos a que se adhiera a la Alianza.

Sin embargo, la revista alemana Der Spiegel señaló este viernes que "la versión de Stoltenberg y los demás [líderes occidentales] es cuestionable", al revelar el descubrimiento de un documento confidencial que confirma que la OTAN incumplió las promesas de no expandirse hacia el este.

Según el documento desclasificado, durante una reunión, celebrada en 1990 en el formato de Dos más Cuatro entre la República Federal de Alemania (RFA) y la República Democrática Alemana (RDA), junto con Francia, la Unión Soviética, el Reino Unido y EE.UU. las partes expresaron que la expansión de la coalición debía ser limitada.

"La OTAN no se extenderá ni formal ni informalmente hacia el este", cita el documento las palabras del representante de EE.UU., Raymond Seitz.