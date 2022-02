La NASA avanza en su proyecto de ajustar el espejo del telescopio James Webb

Mais progressos no alinhamento dos segmentos do espelho do James Webb! Eles já estão alinhados na formação hexagonal conforme se vê pelas imagens da estrela de calibração.Créditos: NASA/STScI/J. DePasqualehttps://t.co/MaVp3YBAtMpic.twitter.com/xfb4UoOyWw