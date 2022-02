Moscú: "El presidente ucraniano no entiende que Occidente no necesita que su país sea fuerte"

El discurso del presidente ucraniano Vladímir Zelenski en la Conferencia de Seguridad de Múnich (Alemania) el sábado muestra que el mandatario no entiende que Occidente no necesita que Ucrania sea fuerte y revela el desastre institucional que está sufriendo Kiev, comentó la portavoz de la Cancillería rusa, María Zajárova.

"Lo más increíble de la intervención de Zelenski no es ni siquiera su falta de compasión con sus compatriotas ni sus mentiras sobre los autobombardeos. Eso todavía se puede explicar de alguna manera con sus cualidades personales. Pero el hecho de que el presidente ucraniano no comprenda públicamente que Occidente no necesita que su país sea fuerte, así como sus argumentos sobre por qué el dinero solo se da a condición de que Kiev lleve a cabo reformas, es un desastre institucional", escribió la vocera en su canal de Telegram.