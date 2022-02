Boris Johnson anuncia el fin de las últimas restricciones anticovid en Inglaterra a partir del 24 de febrero

El primer ministro británico, Boris Johnson, anunció este lunes ante los legisladores de la Cámara de los Comunes que a partir del 24 de febrero se suprimen las últimas restricciones contra el coronavirus en Inglaterra, marcando el final de "dos de los años más oscuros y sombríos" de la historia del Reino Unido, informó AP.

El plan para "vivir con el covid" al tratarlo como otras enfermedades transmisibles como la gripe solo se aplicará a Inglaterra, donde viven 56 millones de los 67 millones de habitantes del Reino Unido.

Johnson afirmó que el país está transitando "de las restricciones gubernamentales a la responsabilidad personal", ya que no será obligatorio aislarse en caso de dar positivo a covid-19, además de que se eliminará el programa para rastrear los contactos de personas contagiadas, así como el fin de los apoyos económicos por baja laboral en caso de infección por coronavirus.

Añadió que a partir del 1 de abril las pruebas PCR solo se ofrecerán de manera gratuita para las personas de mayor edad e inmunodeprimidas. En cuanto a las pruebas rápidas para la detección de covid-19, dejarán de ser gratuitas para la población en general, aunque podrán ser adquiridas.

No obstante, el primer ministro recalcó que la pandemia no ha terminado, por lo que no se puede "declarar la victoria sobre el covid, porque este virus no va desaparecer", agregando que "los esfuerzos de los últimos dos años finalmente nos permitieron protegernos mientras restauramos nuestras libertades por completo".

Johnson insistió que el Gobierno mantendrá el sistema de vacunación y tratamientos antivirales, enfatizando que se ofrecerá una cuarta dosis de la vacuna a los mayores de 75 años, así como a los mayores de 12 años con inmunidad reducida. También declaró que preservará el sistema de vigilancia, que incluye la encuesta de la Oficina Nacional de Estadísticas (ONS, por sus siglas en inglés), con el propósito de rastrear la propagación del virus y sus nuevas variantes.