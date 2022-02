Zelenski declara que "no hay razones para acciones caóticas" y que Ucrania es "fiel al camino diplomático"

El presidente de Ucrania, Vladímir Zelenski, ha declarado que "no hay razones para acciones caóticas" y que Ucrania es "fiel al camino diplomático" después de que su homólogo ruso, Vladímir Putin, informara este lunes de su decisión de "reconocer de inmediato la independencia y la soberanía" de Donetsk y Lugansk y firmara los decretos pertinentes sobre el reconocimiento de la independencia de estas repúblicas populares.

"Somos fieles al camino pacífico y diplomático y solo seguiremos este camino. Estamos en nuestra tierra. No le tenemos miedo a nada ni a nadie. No le debemos nada a nadie. Y no le vamos a dar nada a nadie. Estamos seguros de ello", afirmó Zelenski durante su mensaje dirigido a la nación, subrayando que las fronteras de Ucrania seguirán siendo tales como fueron reconocidas por la comunidad internacional, "pese a las declaraciones de la Federación Rusa".

Fronteras protegidas

El mandatario aseguró a sus ciudadanos que "no hay motivos para una noche de insomnio", enfatizando que actualmente "no hay razones para acciones caóticas". "Si vemos un cambio en la situación y un aumento en los riesgos, entonces ustedes [los ucranianos] necesariamente lo sabrán", concluyó.

Asimismo, el político reiteró que su país "es fiel al camino político-diplomático" para regular la situación que se desencadenó en su territorio y "no se deja llevar por ninguna provocación". En paralelo, enfatizó que las fronteras de Ucrania "están protegidas de forma segura", a la vez que existe "un sistema de defensa territorial".

"Nuestros socios nos apoyan", declaró Zelenski, señalando que "de acuerdo al artículo 51 de la Carta de la ONU, Ucrania se reserva el derecho a la defensa individual y colectiva".

Cumbres y reuniones solicitadas

Por otra parte, el presidente ucraniano comunicó que ha convocado una cumbre en el formato de Normandía, integrado por Rusia, Ucrania, Alemania y Francia, y solicitó una reunión especial de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) tras la decisión de Moscú.

"Inicié la celebración del Consejo de Seguridad de la ONU, la celebración de una reunión especial de la OSCE. Insistimos en el trabajo completo de la Misión Especial de Monitoreo de la OSCE para prevenir provocaciones y una futura escalada", anunció. "También inicié la convocatoria de la cumbre del Cuarteto de Normandía. Esperamos acciones claras y efectivas de nuestros socios", subrayó.

"La violación de la soberanía y la integridad territorial" de Ucrania

Según Zelenski, el hecho de que Rusia haya reconocido la independencia de las regiones de Donbass, que no son controladas por Kiev, "puede suponer una retirada unilateral" de Moscú de los acuerdos de Minsk y "la inobservancia de las decisiones tomadas en el marco del [formato] de Normandía".

Al mismo tiempo, el mandatario calificó la decisión de Rusia de "violación de la soberanía y la integridad territorial" de Ucrania. "Toda la responsabilidad por las consecuencias en relación con las acciones mencionadas recae sobre los líderes políticos de Rusia", afirmó Zelenski.