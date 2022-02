Fallece el dibujante e ilustrador español Miguel Gallardo, creador del icónico personaje 'Makoki'

El dibujante e ilustrador español Miguel Gallardo, creador del icónico personaje 'Makoki', falleció este lunes en Barcelona (España) a los 66 años, luego de padecer por largo tiempo de cáncer.

"No solo despedimos a uno de los grandes dibujantes (o como decía él, 'tradujante', porque traducía en imágenes lo que los demás piensan en palabras) de nuestro país, sino a una de las mejores personas que he tenido el honor de conocer y con el que he compartido más de una década de proyectos, cada uno mejor que el anterior" comunicó su agente literaria, Txell Torrent, citada por EFE.

Gallardo fue el creador de personajes como Pepito Magefesa, Perro Nick, Perico Carambola o Roberto España y Manolín, relacionados con la tradición del cómic o el cine estadounidense y la historieta española. Asimismo, fue autor de la novela gráfica 'María y yo' , una producción autobiográfica que trata el mundo del autismo, la cual realizó junto con su hija, víctima de esa dolencia.

Recientemente narró su experiencia con el cáncer, en un libro publicado en mitad de la pandemia de covid-19, cuando fue ingresado de urgencia al detectársele un tumor.

Por otro lado, hace unas semanas el Ayuntamiento de Barcelona había propuesto concederle la Medalla de Oro de esa ciudad catalana al Mérito Cultural, "por su contribución a la memoria gráfica de un momento crucial en la historia de Barcelona y de todo el país; por ir más allá y saber transmitir la realidad más sencilla".