El Consejo de la Federación ruso ratifica los acuerdos de amistad y cooperación entre Rusia y las repúblicas de Donetsk y Lugansk

Poco después de que la Duma Estatal (la Cámara Baja del Parlamento de Rusia) ratificara este martes los acuerdos de amistad, cooperación y asistencia mutua entre Rusia y las repúblicas de Donetsk y Lugansk, el Consejo de la Federación (la Cámara Alta del Parlamento) también dio su aprobación.

Putin informó este lunes durante un mensaje a la nación de su decisión de "reconocer de inmediato la independencia y la soberanía" de las Repúblicas Populares de Donetsk y Lugansk.

"El llamado mundo civilizado, del cual los colegas occidentales se autodenominan únicos representantes, prefiere no darse cuenta de la matanza de civiles, el asedio, el hostigamiento de personas en el Donbass, como si todo este horror, genocidio, al que son sometidas casi 4 millones de personas, no existiera", anunció Putin durante su mensaje a la nación de este lunes, recordando que actualmente "prácticamente no pasa ni un solo día sin que se bombardeen las localidades del Donbass".

Tras finalizar su discurso, Putin ha ordenado al Ministerio de Defensa que garantice el mantenimiento de la paz por parte de las Fuerzas Armadas rusas en ambas repúblicas populares.

Más información, en breve.