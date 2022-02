Lavrov sobre las posibles sanciones contra Moscú: "Occidente no se detendrá hasta que agoten sus posibilidades para el así llamado 'castigo' de Rusia"

Según el canciller ruso, el reconocimiento de las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk no sería la verdadera causa de la presión contra Rusia, ya que el país iba a ser sancionado "de todos modos, en cualquier caso".

El ministro de Asuntos Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, comentó este martes las amenazas de sanciones contra Rusia anunciadas por varios países de Occidente.

Hablando con el canal Rossiya 24, el canciller afirmó que Moscú entiende que, tras el reconocimiento de las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, gobiernos occidentales "están tratando de echarle la culpa a Rusia por el colapso de los Acuerdos de Minsk".

"Nuestros colegas europeos, estadounidenses, británicos no se detendrán y no se calmarán hasta que agoten sus posibilidades para el así llamado castigo de Rusia", resaltó Lavrov.

"Ya están amenazando con sanciones de todo tipo. Con algunas infernales o, como dicen allí ahora, 'la madre de todas las sanciones'. Bueno, estamos acostumbrados a eso, el presidente ya expuso nuestra posición. Sabemos que las sanciones se impondrán de todos modos, en cualquier caso. Con una razón o sin ella", afirmó el ministro.

Reconocimiento de las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, informó este lunes durante un mensaje a la nación de su decisión de de "reconocer de inmediato la independencia y la soberanía" de las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk. Asimismo, durante una ceremonia en el Kremlin el jefe de Estado ruso firmó con el líder de Donetsk, Denís Pushilin, y el líder de Lugansk, Leonid Pásechnik, acuerdos de amistad, cooperación y asistencia mutua entre Rusia y ambas repúblicas.

"El llamado mundo civilizado, del cual los colegas occidentales se autodenominan únicos representantes, prefiere no darse cuenta de la matanza de civiles, el asedio, el hostigamiento de personas en el Donbass, como si todo este horror, genocidio, al que son sometidas casi 4 millones de personas, no existiera", anunció Putin durante su mensaje a la nación de este lunes, recordando que actualmente "prácticamente no pasa ni un solo día sin bombardear las localidades del Donbass".

Tras finalizar su discurso, Putin ha ordenado al Ministerio de Defensa que garantice el mantenimiento de la paz por parte de las Fuerzas Armadas rusas en ambas repúblicas populares.

Este martes, ambas repúblicas ratificaron los acuertos de amistad, cooperación y asistencia mutua con Rusia.