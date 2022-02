Siria apoya el reconocimiento por Rusia de la independencia de las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk

Siria apoya la decisión del presidente ruso, Vladímir Putin, de reconocer la independencia de las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk. Así lo declaró este martes el ministro de Asuntos Exteriores sirio, Faisal Mekdad.

"Lo que Occidente está haciendo contra Rusia es similar a lo que ha hecho contra Siria durante la guerra terrorista. Siria apoya la decisión del presidente Vladímir Putin de reconocer las repúblicas de Lugansk y Donetsk y cooperará con ellas", señaló el alto funcionario, y no descartó un futuro reconocimiento por parte de Siria.

Putin informó este lunes durante un mensaje a la nación de su decisión de "reconocer de inmediato la independencia y la soberanía" de las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk. Asimismo, durante una ceremonia en el Kremlin el jefe de Estado ruso firmó con el líder de Donetsk, Denís Pushilin, y el líder de Lugansk, Leonid Pásechnik, acuerdos de amistad, cooperación y asistencia mutua entre Rusia y ambas repúblicas.

"El llamado mundo civilizado, del cual los colegas occidentales se autodenominan únicos representantes, prefiere no darse cuenta de la matanza de civiles, el asedio, el hostigamiento de personas en el Donbass, como si todo este horror, genocidio, al que son sometidas casi 4 millones de personas, no existiera", anunció Putin durante su mensaje a la nación de este lunes, recordando que actualmente "prácticamente no pasa ni un solo día sin bombardear las localidades del Donbass".

Tras finalizar su discurso, Putin ha ordenado al Ministerio de Defensa que garantice el mantenimiento de la paz por parte de las Fuerzas Armadas rusas en ambas repúblicas populares.