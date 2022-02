China reacciona al reconocimiento por Rusia de la independencia de las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk

China está preocupada por la evolución de la situación en Ucrania, pero su posición sobre el tema es consistente, indicó este martes el consejero de Estado y ministro de Relaciones Exteriores chino, Wang Yi, al secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken, en una llamada telefónica.

Wang señaló que se deben respetar las preocupaciones legítimas de seguridad de cualquier país y se deben defender los propósitos y principios de la Carta de la ONU. Asimismo, afirmó que la evolución de la cuestión de Ucrania hasta ahora está estrechamente relacionada con el retraso en la aplicación efectiva del nuevo acuerdo de Minsk. Por lo tanto, China seguirá manteniendo contactos con todas las partes implicadas en función del fondo del asunto, concluyó.

"China pide una vez más a todas las partes que actúen con moderación, reconozcan la importancia de aplicar el principio de seguridad indivisible, suavicen la situación y resuelvan las diferencias mediante el diálogo y la negociación", declaró el alto funcionario chino.

El presidente Vladímir Putin informó este lunes durante un mensaje a la nación de su decisión de "reconocer de inmediato la independencia y la soberanía" de las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk. Asimismo, durante una ceremonia en el Kremlin el jefe de Estado ruso firmó con el líder de Donetsk, Denís Pushilin, y el líder de Lugansk, Leonid Pásechnik, acuerdos de amistad, cooperación y asistencia mutua entre Rusia y ambas repúblicas.

"El llamado mundo civilizado, del cual los colegas occidentales se autodenominan únicos representantes, prefiere no darse cuenta de la matanza de civiles, el asedio, el hostigamiento de personas en el Donbass, como si todo este horror, genocidio, al que son sometidas casi 4 millones de personas, no existiera", anunció Putin durante su mensaje a la nación de este lunes, recordando que actualmente "prácticamente no pasa ni un solo día sin bombardear las localidades del Donbass".