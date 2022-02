"Facilita que se convierta en una práctica anticonceptiva": Duque rechaza la despenalización del aborto en Colombia

El presidente de Colombia, Iván Duque, se manifestó en contra de la decisión de la Corte Constitucional del país suramericano de despenalizar el aborto hasta la semana 24 de embarazo.

"Siempre he sido una persona provida y creo que la vida comienza desde la concepción", dijo el mandatario, en entrevista con La FM.

Para el presidente colombiano, el fallo de la Corte Constitucional "no solamente altera este principio": "Me parece delicado que, en el alcance que se está poniendo en la mesa, estemos facilitando que el aborto se convierta en una práctica casi que anticonceptiva, recurrente y regular", dijo.

Duque considera que es "muy preocupante" la despenalización del aborto en una sociedad como la colombiana, alegando que es un país "machista" y en donde hay altos índices de "embarazos no deseados".

"Se está permitiendo que se pueda interrumpir sin ningún argumento hasta los casi seis meses de embarazo. Me parece que este tipo de debate que tiene que ver con la sociedad en que vivimos, luchar contra embarazos no deseados y de adolescentes, me preocupa que esta práctica de aborto que es contraria a la vida, se convierta en una práctica cotidiana y en un país machista que se puede recurrir a este mecanismo, que se vuelva para muchos en métodos anticonceptivos para no usar el condón", comentó.

El mandatario colombiano también cuestionó que una decisión de esta magnitud haya sido tomada por cinco personas, en referencia al número de magistrados de la Corte Constitucional que votaron a favor.

En la decisión que se tomó el lunes en la Corte Constitucional, de permitir el aborto hasta las 24 semanas de gestación, otros cuatro magistrados votaron en contra.

En Colombia, el aborto era permitido desde 2006 bajo tres causales: en casos de violación, por malformación del feto y cuando existiese riesgo de muerte para la madre.

Mientras tanto, asociaciones de mujeres y feministas celebraron el fallo del tribunal, tras una larga lucha por conseguir este derecho.

Entre 2020 y 2021, un total de 268 mujeres fueron denunciadas ante las autoridades por el delito de aborto, según un artículo de la organización feminista Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), que recoge información de la Fiscalía General de la Nación.

Cerca de la mitad (45 %) de estas denuncias fueron realizadas por personal médico.