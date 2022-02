La diputada federal mexicana Celeste Sánchez falleció por "broncoaspiración", según la necropsia

La fiscal general del estado de Durango, Ruth Medina Alemán, informó este martes que la diputada federal mexicana Celeste Sánchez Romero habría fallecido por broncoaspiración, posiblemente por causa de un medicamento.

"En la necropsia lo que encontramos es que la muerte se debió a una broncoaspiración producida por algún medicamento", apuntó Medina Alemán en entrevista con Milenio Televisión.

De momento, las autoridades descartaron que se haya cometido un feminicidio.

Línea de investigación

En cambio, la principal línea de investigación que siguen en la indagatoria sobre la muerte de la diputada federal es que se habría tratado de un suicidio, debido a una nota encontrada en el sitio y ante el hallazgo de una jeringa de aplicación de medicamento.

"Esa sería nuestra línea más fuerte, porque no hay ningún otro dato de violencia que pudiera haberse presentado en lo que hemos llevado ahorita la investigación", dijo la funcionaria.

Por protocolo, la Fiscalía General comenzó a investigar el caso con la línea de un posible feminicidio. No obstante, Medina Alemán afirmó que en la vivienda de la diputada federal, ubicada en el centro histórico de la ciudad de Durango, no hallaron "ningún otro dato de violencia", y no existen indicios de que la cerradura fuera forzada.

Asimismo, la fiscal general informó que en el domicilio supuestamente hallaron "una nota que ella misma dejó por ahí".

Medina Alemán no reveló el contenido del texto, que, dijo, es parte de las indagatorias, junto con "la entrevista a los familiares y la [inspección de la] escena o lugar del hecho".

"No se percibe violencia sobre ella. El protocolo de feminicidio lo tenemos que hacer para lograr esclarecer que al final de cuentas pudo haber sido una aplicación voluntaria de esta sustancia, de este medicamento", agregó la fiscal.

El lunes, la familia encontró el cuerpo sin vida de la legisladora, quien perteneció al Partido del Trabajo (PT). De acuerdo con la necropsia, al momento en que se reportó el fallecimiento de Sánchez Romero ya habían transcurrido unas 18 horas de la muerte.

Compañeros de bancada e integrantes de la Mesa Directiva y de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados lamentaron el fallecimiento de Sánchez Romero. Durante la sesión legislativa del martes, el pleno de la cámara guardó un minuto de silencio en memoria de la legisladora petista.