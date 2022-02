Científicos descubren un virus de 268 millones años presente en el ADN de los humanos

Un grupo de investigadores de la Universidad de Oxford, en el Reino Unido, descubrió los restos de un antiguo virus que se remonta al periodo Jurásico, y que se insertó en el genoma de un ancestro común de los seres humanos hace 105 millones de años, informó New Scientist el pasado viernes.

Aris Katzourakis, autor principal de la investigación, publicada a inicios de febrero en la revista bioRxiv, comentó que se estudiaron dos "fósiles" virales pertenecientes a un antiguo grupo de virus de ADN identificados como Mavericks, que se encontraban "escondidos a simple vista en el genoma humano". Los científicos determinaron que la edad del virus es de aproximadamente 268 millones de años.

Katzourakis estima que entre el 5 % y 10 % del genoma humano está formado por retrovirus, como el del resfriado común, los cuales crean copias de sus genes de ARN en los genomas de las células que llegan a infectar, logrando que se transmitan de generación en generación a través de las células que dan origen a los óvulos y espermatozoides. Pero en el caso de los Mavericks, son virus no retrovirales que no representaron una amenaza para la vida humana.

"No hay tantos virus no retrovirales en nuestro genoma", señala Katzourakis, que añade que "este es el único virus de ADN en el genoma humano que conocemos, y ciertamente es la inserción no retroviral más antigua en nuestros genomas".

Previamente se hallaron restos del virus Maverick en los genomas de algunos peces, anfibios y reptiles no aviares, pero no en los mamíferos. Los investigadores piensan que a estos últimos el virus Maverick podrían habérselo transmitido los peces.

Aún no se han logrado determinar las causas que llevaron a la desaparición del virus Maverick en los mamíferos, aunque se cree que pudo haber mutado hasta volverse irreconocible.

