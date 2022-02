Hallan envuelto en una sábana y con signos de violencia el cuerpo de la presentadora y modelo mexicana Michelle Pérez Tadeo

La presentadora de televisión, actriz y modelo mexicana Michelle Pérez Tadeo, de 29 años, y conocida como Michell Simón, fue encontrada sin vida el lunes y con signos de violencia al sur de Ciudad de México. El crimen podría sumarse al de los otros cinco periodistas asesinados en este país en lo que va de año, aunque de momento las investigaciones apuntan a un feminicidio y no establecen relaciones con su trabajo.

El portavoz de la Fiscalía General de Justicia, Ulises Lara López, informó que el cuerpo de la joven fue localizado por trabajadores de una zona ejidal cuando mitigaban un incendio en el pueblo de Santo Tomás Ajusco, alcaldía de Tlalpan. La prensa indica que la presentadora estaba envuelta en una sábana y presentaba golpes.

Las autoridades han abierto "diferentes líneas de investigación" y "se mantienen en contacto directo con familiares y amistades de la víctima para obtener información que pueda coadyuvar en las indagatorias que permitan esclarecer la muerte de la víctima".

Por el momento, los agentes de la Policía de Investigación (PDI) han realizado entrevistas e inspecciones en el lugar de los hechos.

La Fiscalía reiteró que una de "sus prioridades es atender a las víctimas con perspectiva de género" e "investigar los delitos, con especial énfasis en la justicia hacia las mujeres".

Los familiares, que denunciaron el pasado domingo su desaparición, están recibiendo "asistencia jurídica, psicológica, social y económica".

Michelle, que tenía una hija de cuatro años, era originaria del estado de Veracruz y se trasladó a Ciudad de México en 2013 en busca de trabajo. Actualmente, era conductora del programa deportivo 'Hoy Fútbol' del canal AymSports.

"Me aterra pensar que día a día estamos expuestas a ser violadas o a morir (...) Yo uso el transporte público y muero de miedo, no puedo vestirme como me gusta si no voy en auto o si no estaré en un lugar 'seguro' me preocupa cuando mi mama, prima, o amiga no responde el teléfono", escribió en una publicación de hace dos años en su Facebook con motivo del Día Internacional de la Mujer.

Protesta de periodistas

En principio, la muerte de Michelle es investigada como un feminicidio, pero se ha producido en medio de una serie de protestas por parte del gremio de periodistas, que exigen justicia para los compañeros asesinados.

El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió la semana pasada "confianza" en las investigaciones sobre algunos de esos crímenes y dijo que el trabajo continuará hasta detener a los responsables materiales e intelectuales porque el compromiso es que no haya impunidad.

Según un informe publicado esta semana por la organización Reporteros Sin Fronteras (RSF), entre 2011 y 2020, al menos nueve periodistas fueron asesinados encontrándose bajo protección del Estado en México.

"La mayor parte de los asesinatos, desapariciones y secuestros de comunicadores se concentraron en entidades federativas que sufrieron la intensa presencia del crimen organizado y, en algunas regiones del país, la violencia y la intimidación fueron perpetradas por grupos armados que aparentemente mantenían vínculos con grupos políticos", enfatiza RSF.