La Unión Europea adopta oficialmente sanciones contra Rusia por reconocer a las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk

La Unión Europea ha publicado este miércoles el paquete de sanciones oficiales en respuesta al reconocimiento por parte de Rusia de las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk.

Medidas restrictivas selectivas

La UE ampliará las medidas restrictivas para incluir a los 351 miembros de la Duma Estatal rusa que votaron a favor del llamamiento del presidente Vladímir Putin para que reconociera la independencia de las repúblicas de Donetsk y Lugansk.

Además, se impondrán "medidas restrictivas selectivas a otras 27 personas y entidades de alto nivel que han contribuido a socavar o amenazar la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania". Entre ellos se incluyen miembros del Gobierno; bancos y empresarios que apoyan financiera o materialmente las operaciones rusas en los territorios de Donetsk y Lugansk, o que se benefician de ellas; altos cargos militares, que desempeñaron un papel en las acciones de invasión y desestabilización; y personas responsables de dirigir una guerra de desinformación contra Ucrania.

Las sanciones incluyen la congelación de activos y la prohibición de poner fondos a disposición de las personas y entidades incluidas en la lista. Además, una prohibición de viajar, que les impide entrar o transitar por el territorio de la UE.

Restricciones a las relaciones económicas

Las sanciones se centrarán en el comercio desde las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk y desde la UE, en particular, la prohibición de importar bienes desde estas repúblicas, además de restricciones al comercio y a las inversiones relacionadas con determinados sectores económicos, incluyendo la prohibición de suministrar servicios turísticos y la prohibición de exportar determinados bienes y tecnologías.

Restricciones financieras

Se ha decido introducir una prohibición sectorial para financiar a la Federación Rusa, su Gobierno y su Banco Central. Al restringir la capacidad del Estado y el Gobierno rusos de acceder a los mercados y servicios financieros y de capitales de la UE, se pretende "limitar la financiación de políticas escalatorias y agresivas".

Finalmente, la UE asegura que está dispuesta a "adoptar rápidamente sanciones políticas y económicas de mayor alcance en caso de necesidad".

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, anunció este lunes su decisión de reconocer la independencia de las Repúblicas Populares de Donetsk y Lugansk, tras lo cual se firmaron acuerdos de amistad, cooperación y asistencia mutua entre Rusia y ambas repúblicas.

Putin recordó que actualmente "prácticamente no pasa ni un solo día sin bombardear las localidades del Donbass". "No cesan la matanza de civiles, el asedio, el hostigamiento de personas, incluidos niños, mujeres, ancianos", lamentó, al tiempo que agregó que "el llamado mundo civilizado, del cual los colegas occidentales se autodenominan únicos representantes, prefiere no darse cuenta de esto, como si todo este horror, genocidio, al que son sometidas casi 4 millones de personas, no existiera".