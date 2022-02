López Obrador recuerda la actitud "prepotente" de Austria cuando México pidió a préstamo el 'Penacho de Moctezuma'

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, criticó la actitud "prepotente" que tuvo el Gobierno de Austria cuando se le solicitó el préstamo del penacho del emperador azteca Moctezuma, que está resguardado en el Museo de Etnología de Viena.

Durante la conferencia matutina de este miércoles, el mandatario recordó cuando en octubre de 2020, su esposa, la historiadora Beatriz Gutiérrez Müller, se entrevistó con el presidente de Austria, Alexander Van der Bellen, para realizar la solicitud de préstamo del 'Penacho de Moctezuma', como parte de la agenda de conmemoración del bicentenario de la Independencia de México, en 2021.

"Apenas se estaba tratando el tema y ya estaban diciendo que no", dijo López Obrador sobre el encuentro que sostuvo Gutiérrez Müller con Van der Bellen y otros funcionarios austriacos.

"No se siguió con el tema porque hubo esa negativa. Es una actitud muy arrogante, prepotente y no hay justificación de que no pudiera trasladarse (a México). Ni siquiera estábamos planteando (...) que nos lo devolvieran, era para que se exhibiera", declaró el mandatario mexicano.

No obstante, el Museo de Etnología de Viena negó el préstamo del penacho que perteneció a Moctezuma II (1466-1520), alentado que era "demasiado frágil", y al estar formado por material orgánico, cualquier vibración "en el aire o la carretera lo destruiría", según explicó el curador de las colecciones de América del Norte y Central, Gerard van Bussel.

"Lo cierto es que se han apropiado de algo que es de los mexicanos, como suele pasar con todo lo que tiene que ver con el arte, la cultura", declaró López Obrador esta jornada.

Reclamo de México

El presidente apuntó que su Administración ha iniciado una campaña para que otros países "devuelvan" el patrimonio histórico y cultural "que se han robado" y que "pertenece a México".

"No solo han saqueado a los pueblos en cuanto a sus recursos naturales, sus riquezas materiales, sino también su patrimonio cultural, artístico. Nosotros estamos en una campaña para que nos devuelvan todo lo que se han robado de arte y cultura que pertenece a México", dijo.

Recientemente, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que la Embajada de México en Países Bajos realizó una ceremonia en la que dos ciudadanos neerlandeses restituyeron al país latinoamericano diecisiete piezas arqueológicas.

Asimismo, a finales de enero, la Embajada de México en Francia envió una nota verbal a la Cancillería de ese país en la que le expresó su rechazo por la venta de objetos del patrimonio histórico y cultural de la nación latinoamericana en la casa de subastas Millon de París.