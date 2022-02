Trump califica de "brillante" la decisión de Putin de reconocer Donetsk y Lugansk y dice que EE.UU. podría "aplicar eso en la frontera" con México

El expresidente estadounidense Donald Trump calificó de "brillante" e "inteligente" la decisión del mandatario ruso, Vladímir Putin, de reconocer la independencia de las Repúblicas Populares de Donetsk y Lugansk.

"Entré ayer y había una pantalla de televisión, y dije: 'Esto es brillante'. Putin declara una gran parte de Ucrania […] como independiente. Eso es maravilloso", manifestó este martes durante una entrevista en el programa 'The Clay Travis and Buck Sexton Show'. "¿Qué tan inteligente es eso?", se preguntó.

De otra parte, Trump aseveró que Rusia "va a entrar" y se convertirá en "una fuerza de paz". "Esa es la fuerza de paz más fuerte", añadió. "Podríamos aplicar eso en nuestra frontera sur. Es la fuerza de paz más fuerte que he visto. Había más tanques del Ejército de los que he visto nunca. Van a mantener la paz muy bien", dijo.

"Es un tipo duro"

"Aquí hay un tipo que es muy inteligente. Lo conozco muy bien. Muy, muy bien", apuntó, refiriéndose a Putin.

Asimismo, detalló que se lleva "muy bien" con el presidente ruso, a quien calificó como un hombre "duro", que "ama a su país". "Yo le caía bien. Él me caía bien. Quiero decir, ya saben, que es un tipo duro, tiene mucho encanto y mucho orgullo. [...] Él ama a su país. Creo que ahora actúa de forma un poco diferente", afirmó.

El expresidente estadounidense sostuvo que de haber estado él en la Casa Blanca, "ni siquiera sería pensable" una situación así. "Esto nunca habría sucedido", enfatizó. "Pero aquí está un tipo que dice, ya saben, 'Voy a declarar una gran parte de Ucrania como independiente', usó la palabra 'independiente', 'y vamos a salir y vamos a entrar y vamos a ayudar a mantener la paz'. Hay que decir que eso es bastante inteligente. ¿Y saben cuál fue la respuesta de Biden? No hubo respuesta. No tenían una para eso. No, es muy triste", declaró.

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, anunció este lunes su decisión de reconocer la independencia de las Repúblicas Populares de Donetsk y Lugansk , con las cuales se firmaron además acuerdos de amistad, cooperación y asistencia mutua

, con las cuales se firmaron además acuerdos de amistad, cooperación y asistencia mutua Al mismo tiempo, el mandatario ruso ordenó al Ministerio de Defensa que con auxilio de las Fuerzas Armadas rusas garantice el mantenimiento de la paz en ambas repúblicas

en ambas repúblicas Por su parte, el presidente de EE.UU., Joe Biden informó este martes acerca de un primer paquete de medidas contra Rusia, que incluye sanciones contra dos grandes instituciones bancarias rusas, así como otras 'integrales' con respecto a la deuda soberana de Rusia y contra las élites del país y sus familiares. Además, anunció este miércoles que ordenó a su administración imponer sanciones contra la compañía Nord Stream 2 AG, operadora del gasoducto, y a sus miembros corporativos

Si te ha parecido interesante, ¡compártelo con tus amigos!