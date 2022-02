La Casa Blanca dice que bajo "ningún escenario" enviará Biden tropas estadounidenses a luchar en el territorio de Ucrania

La portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, afirmó este martes durante una rueda de prensa que el presidente de EE.UU., Joe Biden, ha sido "claro como el cristal y consistente" sobre su decisión de no enviar, bajo "ningún escenario", tropas estadounidenses a luchar en el territorio de Ucrania.

Psaki hizo el hincapié en que Biden no cambiaría su opinión bajo ninguna circunstancia. "No vamos a luchar contra Rusia y no desplegaremos tropas en Ucrania para que ellas luchen contra Rusia", reiteró.

Durante la jornada anterior, la vocera declaró que unos "hombrecitos verdes" se encuentran "por todo el este de Ucrania" y se comportan como "los militares rusos se comportarían", aunque no llevan uniforme.

En los últimos meses, Occidente acusó a Rusia de planear la invasión de Ucrania, pero Moscú desmintió en repetidas ocasiones todas las afirmaciones al respecto.

Este lunes, el presidente de Rusia, Vladímir Putin, informó de su decisión de "reconocer de inmediato la independencia y la soberanía" de las Repúblicas Populares de Donetsk y Lugansk y ordenó al Ministerio de Defensa que garantice el mantenimiento de la paz por parte de las Fuerzas Armadas rusas en ambas repúblicas populares.

A continuación, el Consejo de la Federación —la Cámara Alta del Parlamento de Rusia— aprobó este martes el uso de tropas rusas en el extranjero. Sin embargo, el viceministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Andréi Rudenko, declaró el martes que Rusia por ahora no tiene planes para enviar sus tropas al territorio de las Repúblicas Populares de Donetsk y Lugansk. A su vez, Putin destacó el mismo día: "No he dicho que las tropas vayan a ir allí ahora".

Más información, en breve.