Zelenski dice que Ucrania "no necesita la guerra" y Kiev no prepara una ofensiva en Donbass

El presidente ucraniano, Vladímir Zelenski, declaró este miércoles que Ucrania "no necesita la guerra" y tampoco prepara una ofensiva en la región de Donbass, pero subrayó que su país se defenderá si es atacado.

"Lo tenemos claro: no necesitamos una guerra, ni fría, ni caliente, ni híbrida. Pero si las tropas nos atacan, si intentan tomar nuestro país, nuestra libertad, nuestras vidas [...] nos defenderemos. No atacar, defender", subrayó el mandatario en un mensaje pronunciado en ruso.

Zelenski afirmó que la seguridad de Ucrania está vinculada a la de sus vecinos y que hay que "hablar de la seguridad de toda Europa". "Nuestro principal objetivo es la paz en Ucrania y la seguridad de nuestros ciudadanos. Para ello, estamos dispuestos a hablar con todo el mundo, incluidos ustedes [Rusia], en cualquier formato, en cualquier lugar", añadió.

El presidente ucraniano señaló que solicitó este 23 de febrero una conversación telefónica con su homólogo ruso, Vladímir Putin, pero supuestamente no recibió respuesta. "Hoy he iniciado una conversación telefónica con el presidente de la Federación de Rusia. El resultado es el silencio. Aunque debería haber silencio en Donbass", dijo.

Asimismo, el mandatario aseguró que su país nunca ha supuesto ni supondrá una amenaza para Rusia. "Les dicen que Ucrania puede suponer una amenaza para Rusia. Esto no ocurrió en el pasado, no existe ahora y no ocurrirá en el futuro", dijo. "Somos diferentes. Pero eso no es motivo para ser enemigos", añadió.

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, anunció este lunes su decisión de reconocer la independencia de las Repúblicas Populares de Donetsk y Lugansk , tras lo cual se firmaron acuerdos de amistad, cooperación y asistencia mutua entre Rusia y ambas repúblicas

, tras lo cual se firmaron acuerdos de amistad, cooperación y asistencia mutua entre Rusia y ambas repúblicas Putin recordó que actualmente "prácticamente no pasa ni un solo día sin bombardear las localidades del Donbass". "No cesan la matanza de civiles, el asedio, el hostigamiento de personas, incluidos niños, mujeres, ancianos", lamentó, al tiempo que agregó que "el llamado mundo civilizado, del cual los colegas occidentales se autodenominan únicos representantes, prefiere no darse cuenta de esto, como si todo este horror, genocidio, al que son sometidas casi 4 millones de personas, no existiera"

Más información, en breve.