El Consejo de Seguridad de la ONU celebra una reunión urgente sobre la situación en Donbass a petición de Ucrania

El Consejo de Seguridad de la ONU celebra este miércoles una reunión urgente en relación con la situación en la región de Donbass a petición del Gobierno ucraniano. La reunión fue solicitada luego de que los líderes de las Repúblicas Populares de Donetsk y Lugansk, Denís Pushilin y Leonid Pásechnik, pidieran ayuda al presidente ruso, Vladímir Putin, para repeler las agresiones de Kiev.

Un llamamiento de ayuda

Previamente, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, informó que "debido a la situación actual y para evitar víctimas entre la población civil y una catástrofe humanitaria", Pushilin y Pásechnik enviaron al mandatario ruso cartas en las que pidieron que "ayude a repeler la agresión de las Fuerzas Armadas y formaciones ucranianas sobre la base de los artículos 3 y 4 de los acuerdos de amistad, cooperación y asistencia mutua entre Rusia y las repúblicas".

Además, ambos líderes señalaron el deterioro de la situación en Donbass y las amenazas de Kiev. "Los llamamientos subrayan que los ciudadanos de las repúblicas se ven actualmente obligados a abandonar sus hogares debido al agravamiento de la situación y a las amenazas de Kiev, y su evacuación a Rusia continúa", declaró el vocero de la presidencia rusa.

Ucrania "no necesita la guerra"

Por su parte, el presidente ucraniano, Vladímir Zelenski, declaró que Ucrania "no necesita la guerra" y tampoco prepara una ofensiva en la región de Donbass, pero subrayó que su país se defenderá si es atacado. "Lo tenemos claro: no necesitamos una guerra, ni fría, ni caliente, ni híbrida. Pero si las tropas nos atacan, si intentan tomar nuestro país, nuestra libertad, nuestras vidas [...] nos defenderemos. No atacar, defender", subrayó el mandatario en un mensaje pronunciado en ruso.

Zelenski subrayó que esta región forma parte de la tierra y la historia de Ucrania y reafirmó que no se prepara ninguna ofensiva. "Se les ha dicho que ordenaré una ofensiva en Donbass: disparar, bombardear sin preguntas, aunque las preguntas son muy sencillas: ¿disparar y bombardear a quién?", afirmó. "El pueblo ucraniano quiere la paz, las autoridades ucranianas quieren la paz y […] hacen todo lo que pueden", apuntó.

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, anunció este lunes su decisión de reconocer la independencia de las Repúblicas Populares de Donetsk y Lugansk , tras lo cual se firmaron acuerdos de amistad, cooperación y asistencia mutua entre Rusia y ambas repúblicas

Putin recordó que actualmente "prácticamente no pasa ni un solo día sin bombardeos en las localidades de Donbass ". "No cesan la matanza de civiles, el asedio, el hostigamiento de personas, incluidos niños, mujeres, ancianos", lamentó, al tiempo que agregó que "el llamado mundo civilizado, del cual los colegas occidentales se autodenominan únicos representantes, prefiere no darse cuenta de esto, como si todo este horror, genocidio, al que son sometidas casi 4 millones de personas, no existiera"

Mientras, el representante permanente de Rusia ante la ONU, Vasili Nebenzia, señaló este miércoles en su discurso ante la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas que la decisión de reconocer la independencia de las Repúblicas Populares de Donetsk y Lugansk es "consecuencia directa de años de sabotaje por parte de Kiev de sus obligaciones directas bajo un conjunto de medidas aprobadas por la resolución 2202 del Consejo de Seguridad". "Toda la comunidad internacional ha sido engañada por Kiev durante estos ocho años, al asegurar su compromiso con los acuerdos de Minsk", afirmó, recalcando que Ucrania en realidad se ha dedicado a "sabotear" el trabajo del grupo de contacto

