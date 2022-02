Rusia detiene su navegación en el mar de Azov

La Agencia Federal de Transporte Marítimo y Fluvial de Rusia (Rosmorrechflot) anunció que las actividades de navegación en aguas del mar de Azov, al noreste de la península de Crimea, se encuentran suspendidas desde las 4 de la mañana del 24 de febrero. Su servicio de prensa, en diálogo con la agencia TASS, afirmó que esto obedece a un "aviso del Ministerio de Defensa".

La restricción no ha afectado el tránsito marítimo a través del estrecho de Kerch, que conecta el mar Negro con el mar de Azov y separa la Rusia continental con la península de Crimea. No obstante, por el cierre del mar de Azov, los barcos no tienen dónde ir, por lo que hay un tráfico mínimo", confirmó un portavoz de Rosmorrechflot.