Stoltenberg anuncia que los países de la OTAN activaron el plan defensivo de la alianza

El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, informó este jueves que los miembros de la alianza militar han activado su plan de defensa colectivo.

"Hoy hemos activado los planes de defensa de la OTAN, que les otorgan a nuestros jefes militares más autoridad para mover fuerzas y desplegar fuerzas cuando fuese necesario y, por supuesto, estos podrían ser también elementos de la fuerza de respuesta de la OTAN", manifestó Stoltenberg en un discurso dedicado a la situación en Ucrania.

El secretario general del bloque confirmó, además, que ha convocado una cumbre de los países miembros, la cual se celebrará en forma virtual este viernes 25 de febrero y contará con la participación de Finlandia y Suecia como invitados.

Asimismo, refiriéndose a la operación especial militar en territorio ucraniano ordenada horas antes por el presidente ruso, Vladímir Putin, para defender Donbass, Stoltenberg afirmó que Moscú "ha cerrado la puerta" para alcanzar una solución al conflicto por la vía política.

"Nos esforzaremos por desmilitarizar y desnazificar Ucrania"

El presidente ruso anunció este jueves (hora local) que ha decidido realizar "una operación militar especial" para defender Donbass, detallando que el objetivo del operativo es "proteger a las personas que han sido objeto de abusos y genocidio por parte del régimen de Kiev durante ocho años".

"Para ello, nos esforzaremos por desmilitarizar y desnazificar Ucrania. Y también para llevar ante la justicia a quienes han cometido numerosos y sangrientos crímenes contra la población civil, incluidos los ciudadanos de la Federación de Rusia", agregó.

Putin subrayó que las circunstancias exigen que Moscú actúe "con firmeza y de inmediato" y señaló que "las Repúblicas Populares de Donbass han solicitado la ayuda de Rusia". Asimismo, subrayó que "Rusia no puede existir con una amenaza constante que emana del territorio ucraniano" y que a las autoridades del país "no se les ha dejado otra opción" para proteger el pueblo ruso.

En paralelo, el jefe de Estado señaló que Rusia no pretende ocupar Ucrania, sino que buscará su desmilitarización. "Nuestros planes no incluyen la ocupación de territorios ucranianos, no vamos a imponer nada a nadie por la fuerza", enfatizó.

