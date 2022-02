La OTAN no tiene intención de desplegar las fuerzas de la Alianza en Ucrania, afirma Stoltenberg

El secretario general del bloque destacó que no hay tropas de la OTAN en territorio ucraniano.

El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, ha afirmado este jueves que la Alianza no tiene planes de desplegar sus tropas en territorio de Ucrania.

"No hay tropas de combate de la OTAN, no hay tropas de la OTAN en absoluto dentro de Ucrania. Y hemos declarado que no tenemos planes, ni intención de desplegar las tropas de la OTAN en Ucrania", dijo Stoltenberg durante una rueda de prensa.

Asimismo, informó que los miembros del bloque militar activaron su plan de defensa colectivo. "Hoy hemos activado los planes de defensa de la OTAN, que les otorgan a nuestros jefes militares más autoridad para mover fuerzas y desplegar fuerzas cuando fuese necesario y, por supuesto, estos podrían ser también elementos de la fuerza de respuesta de la OTAN", manifestó Stoltenberg.

Asimismo, refiriéndose a la operación especial militar en territorio ucraniano ordenada horas antes por el presidente ruso, Vladímir Putin, para defender Donbass, Stoltenberg afirmó que Moscú "ha cerrado la puerta" para alcanzar una solución al conflicto por la vía política.

