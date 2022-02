RT presencia las secuelas de los ataques de Kiev en Donetsk que dejan muerte y destrucción

Algunos barrios residenciales no disponen de alarma antiaérea y sus habitantes permanecen en una situación vulnerable, ya que en caso de agresión no serían alertados a tiempo.

El Ministerio de Defensa ruso ha informado este domingo que hay integrantes de las Fuerzas Armadas rusas heridos y muertos durante la operación militar en Ucrania, a la vez que denunció el uso de métodos de guerra prohibidos por las regulaciones internacionales por parte del Ejército ucraniano.

En paralelo, la República Popular de Donetsk comunica que los hostilidades procedentes de Kiev están lejos de cesar. En total, ya son 643 los ataques registrados en el territorio de la república en los últimos 11 días. Durante ese tiempo, 15 personas han fallecido y 34 más resultaron heridas, según detallaron los representantes de la república en el Centro Conjunto de Control y Coordinación del Régimen de Alto el Fuego.

El corresponsal de RT en español Semión Sénderov se ha desplazado hasta la capital de la república, Donetsk, para revelar las secuelas que dejan en la ciudad los bombardeos de Kiev. En su reportaje, el periodista informó que los ataques empezaron a producirse "cada vez más cerca del centro de Donetsk". Así, en un barrio que "no está acostumbrado a recibir impactos", las Fuerzas Armadas de Kiev dañaron gravemente dos apartamentos de un edificio residencial, dejando a sus habitantes sin hogar.

Los residentes de la zona permanecen en una situación vulnerable, y además de no saber a quién solicitar ayuda para reparar sus viviendas tampoco pueden resguardarse de los ataques a tiempo, ya que su vecindario no dispone de sirenas antiaéreas. No solo los propios proyectiles, sino también sus restos siembran destrucción a su paso. "Los escombros cortan el metal como si fuese mantequilla", señala Sénderov.

"Una y otra vez vemos como los ataques van dirigidos en contra de la infraestructura vital civil, como por ejemplo este edificio con calderas. Ahora están funcionando a medias, solo proporciona agua caliente para las tuberías de calefacción", comenta el corresponsal, señalando que en Donetsk, donde actualmente las temperaturas no superan los 2 grados sobre cero, "la gente de momento no tiene agua caliente en sus casas, solo calefacción, pero dicen que ya han aprendido a vivir con esto".

Este jueves, el presidente de Rusia, Vladímir Putin, anunció el inicio de una "operación militar especial" para desmilitarizar y desnazificar Ucrania. En un mensaje especial a los ciudadanos rusos, el mandatario detalló que el objetivo del operativo es "proteger a las personas que han sido objeto de abusos y genocidio por parte del régimen de Kiev durante ocho años".

Desde entonces, múltiples Estados, entre ellos miembros de la UE, EE.UU., el Reino Unido y Canadá, anunciaron nuevas sanciones contra las grandes instituciones financieras y empresas y contra las élites políticas y financieras de Rusia, así como medidas personales contra el mandatario ruso y el ministro de Exteriores, Serguéi Lavrov, y otros altos cargos. Además, los países occidentales acordaron este sábado desconectar a algunos bancos rusos del sistema interbancario SWIFT.

Asimismo, la UE ha cerrado completamente su espacio aéreo para Rusia y ha propuesto la prohibición de todas las aeronaves de propiedad rusa, o registradas y controladas por ese país.