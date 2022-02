Investigan la muerte del cineasta Samuel Ríos y Valles, víctima de un disparo en un intento de asalto en la Ciudad de México

El director, que fundó la productora 'Mastodonte Films', se dio a conocer en 2012 con 'No me mandes a mí'.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó este domingo a través de su cuenta de Twitter que investiga la muerte del cineasta Samuel Ríos y Valles, que perdió la vida como consecuencia de un disparo de arma de fuego en un intento de asalto en calles de la alcaldía Benito Juárez.

Los hechos ocurrieron el día viernes alrededor de las 20:30 de la hora local (02:30 GMT del sábado) sobre la avenida Gabriel Mancera, en la colonia Del Valle, mientras la víctima se encontraba a bordo de una camioneta Jeep color gris en compañía de otra persona, cuando fueron interceptados por dos sujetos que intentaron asaltarlos.

En este vehículo viajaba la víctima sobre Gabriel Mancera y Félix Cuevas en la col. Del Valle, @SSC_CDMX continuan al resguardo. pic.twitter.com/Kcx6kvqN5O — JORGE BECERRIL JB/8 (@MrElDiablo8) February 26, 2022

La Fiscalía relató que al lugar llegaron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en compañía de paramédicos particulares para trasladar a un hospital cercano al cineasta, quien falleció momentos después.

Por este crimen, la Fiscalía de Investigación Territorial en Benito Juárez decidió abrir una carpeta de investigaciones por el delito de homicidio doloso en agravio de Samuel Ríos y Valles, por lo que ordenó la intervención de la Policía de Investigación, así como de expertos de la Coordinación de General de Investigación Forense con el objetivo iniciar las diligencias correspondientes.

"Como parte de las primeras acciones en el sitio, los detectives de la Policía de Investigación llevaron a cabo trabajos de campo para ubicar posibles testigos; también analizaron cámaras de videovigilancia del C5, mismas que registraron el paso y ruta del vehículo utilizado por los posibles agresores", concluyó la Fiscalía.

¿Quién era Samuel Ríos y Valles?

Samuel Ríos y Valles era un director, cineasta y fundador de la casa productora 'Mastodonte Films'. Se dio a conocer en 2012 con el estreno de la película 'No me mandes a mí', de la que fue director y guionista. Su último trabajo fue 'Los días que no tuve', de 2021.

La Academia Mexicana de Cine expresó en su cuenta Twitter que "lamenta profundamente la pérdida del cineasta".