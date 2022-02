"¿Y la libertad de prensa y de expresión?": periodistas se solidarizan con RT y Sputnik tras la propuesta de la UE de prohibir su emisión

Freddy Ñáñez, vicepresidente sectorial de Comunicación, Cultura y Turismo de Venezuela, expresó su apoyo al canal Russia Today (RT) y a la agencia Sputnik luego de que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunciara este domingo que la UE "está desarrollando herramientas" para prohibir las emisiones de ambos medios rusos en el territorio del bloque.

"¿Y la libertad de prensa y de expresión? Otro de los grandes mitos que Occidente deja caer en pleno siglo XXI", escribió el funcionario venezolano en su cuenta de Twitter. "Toda nuestra solidaridad con los trabajadores y trabajadoras de RT y Sputnik", subrayó, añadiendo que "la censura de la UE entorpece, pero no logrará callar la verdad".

¿Y la libertad de prensa y de expresión? Otro de los grandes mitos que Occidente deja caer en pleno siglo XXI. Toda nuestra solidaridad con los trabajadores y trabajadoras de @ActualidadRT y @SputnikMindo. La censura de la U.E entorpece pero no logrará callar la verdad. pic.twitter.com/cQEScXc5nU — Alfred Nazareth (@luchaalmada) February 27, 2022

Por su parte, la presidenta del canal TeleSur, Patricia Villegas Marin, publicó una nota "llena de respeto y admiración para todos los trabajadores de RT".

La periodista colombiana afirmó que con su decisión la Unión Europea intenta silenciar voces "a nombre de la 'democracia'" y agregó que su medio lo ha vivido muchas veces "en momentos decisivos para América Latina y el Caribe". "Apagando la señal de la distribución tradicional, no la callarán, esta se multiplicará en Internet. La gente la va a militar y multiplicar. Eso sí, guardaremos este momento para cuando alguien 'perfumado' nos hable de libertad'", concluyó.

Una nota llena de respeto y admiración para todos los trabajadores de @RT_com@ActualidadRTpic.twitter.com/ivFdfzWGns — Patricia Villegas Marin (@pvillegas_tlSUR) February 27, 2022

Previamente, anunciando una nueva serie de sanciones contra Rusia por su operativo militar en Ucrania, Von der Leyen calificó a RT y Sputnik de "maquinaria mediática del Kremlin en la UE". La funcionaria europea advirtió que el bloque desarrolla medidas para prohibir a ambas empresas y sus subsidiarias "su desinformación tóxica y dañina en Europa".

La directora del grupo RT, Margarita Simonián, se ha pronunciado sobre la decisión de la UE, que según dijo "durante años ha estado hablando de la libertad de expresión y de la importancia de tener diferentes puntos de vista sobre la información", de bloquear la emisión de canales de RT en el territorio europeo en "respuesta a las acciones de Rusia en Ucrania para defender a la población rusófona".

"¿Qué relación tenemos nosotros con la decisión del presidente de realizar esta operación? No lo sé. Está claro que, independiente de si nosotros emitimos o no, la operación seguirá. Está claro que solo era un pretexto, nos querían cerrar hace mucho tiempo, pero eso quedaría mal ante los ojos de sus propios ciudadanos, ya que eso contradice la libertad de expresión", aseguró, agregando que Europa ha utilizado "este pretexto para quitarnos del aire, a nosotros, que no les gustábamos, a nosotros, con nuestra enorme audiencia". "Así nos han quitado de en medio", reiteró. "Sin embargo, encontraremos la manera de conectar con nuestro público, aun sin una emisión directa. Y los pueblos europeos ahora pueden constatar el valor de las declaraciones de sus líderes sobre la libertad de expresión", enfatizó.