La exvicepresidenta Lucía Topolansky deja su escaño en el Senado de Uruguay y evidencia uno de los problemas de la pandemia

Tal y como lo había anunciado hace algunas semanas, la exvicepresidenta de Uruguay Lucía Topolansky comunicó este miércoles que abandona el escaño que ocupó en el Senado durante 22 años.

En una carta leída en una sesión parlamentaria –en la que Topolansky, de 77 años, no estuvo presente–, explicó que "por varias razones" no pudo adaptarse durante la pandemia al trabajo a través de la plataforma por videoconferencia Zoom.

"He trabajado con toda la dedicación que pude estos años y con un despacho de puertas abiertas. Hace dos años debido a la pandemia mi trabajo ha sido intermitente. Mi despacho ya no pudo recibir como antes. Por varias razones no pude adaptarme al trabajo por Zoom, por tanto he decidido presentar renuncia a mi banca", escribió.

#SesiónSenado La Cámara de Senadores votó afirmativamente la renuncia definitiva a la Cámara de Senadores de la Senadora Lucía Topolansky.📲 https://t.co/IOQNABxsWYpic.twitter.com/HGiehrEpqw — Senado Uruguay (@SenadoUy) March 2, 2022

Topolansky recordó que "el Parlamento es el organismo más representativo del país" y "para cuidarlo, el trabajo y el compromiso deben ser totales". "En consecuencia debo dejar la banca para que el cumplimiento de la tarea sea pleno", añadió.

Inicios políticos

Justo después, su compañero del Frente Amplio (FA), Alejandro Sánchez, le dedicó unas palabras. "Para nosotros no es una despedida porque Lucía Topolansky, la militante, seguirá caminando junto a nosotros, como lo ha hecho desde el principio, desde muy joven", dijo Sánchez, en un discurso en el que recordó los inicios en la vida política de Topolansky.

"Lucía es aquella que siendo hija de una familia de buen pasar entendió que había que abrazar la causa de los que no tenían la misma condición que ella y decidió poner su vida al servicio de los más pobres, de los más humildes", sentenció Sánchez quien reemplazó en 2020 en el Senado al expresidente José Mujica, marido de Topolansky, quien renunció por razones de salud.

Topolansky integró junto a Mujica la extinta guerrilla Movimiento de Liberación Nacional MLN-Tupamaros, que actuó en Uruguay en las década de los 60. En 1970, fue detenida por la policía por primera vez, pero logró fugarse de prisión junto a otras 37 reclusas en la llamada Operación Estrella. Dos años después, volvió a ser detenida y pasó 13 años en la cárcel.

A su salida, formó parte de la creación del Movimiento de Participación Popular, que después se integraría al Frente Amplío. En 2017, se convirtió en la primera mujer en ocupar la vicepresidencia en Uruguay.

"La vida continúa y la gente no es eterna, siempre se va recambiando y yo tenía esto en mi horizonte, pero la pandemia me ayudó a tomar esta decisión (...) Yo creo que es una tarea que se tiene que cumplir 'full time' y cuando no se puede cumplir más vale correrse", comentó semanas atrás sobre su renuncia.

Topolansky será reemplazada por Sebastián 'Tati' Sabini, del Frente Amplio.