Multimillonario estadounidense admite que estaba equivocado sobre el bitcóin

Ken Griffin, fundador y gerente general de Citadel Securities —una de las firmas de fondos de cobertura y servicios financieros más grandes de Wall Street—, ha cambiado su postura sobre las criptomonedas, admitiendo que estaba "equivocado en este asunto".

"Las criptodivisas han sido una de las grandes historias de las finanzas en el transcurso de los últimos 15 años. Y voy a ser claro, he estado en el campo de los detractores durante ese período de tiempo. Pero el mercado de las criptomonedas tiene hoy una capitalización de mercado de unos 2 billones de dólares en números redondos, lo que indica que no he tenido razón en esta cuestión", señaló el multimillonario estadounidense en una entrevista reciente a Bloomberg.

Además, agregó que su compañía también se está volteando hacia las divisas digitales. "En los próximos meses, nos verán participando en la creación de mercados en criptomonedas", reveló.

Griffin, que fundó Citadel en 1990, argumentaba que el bitcóin era demasiado dañino para el medio ambiente, tenía una velocidad de transacción lenta y era propenso al fraude, además de sostener que podría dañar al dólar estadounidense.

Mientras, el mercado de las criptomonedas ha registrado un alza en el precio del bitcóin y ethereum tras las sanciones impuestas a Rusia, en respuesta a la operación militar en Ucrania lanzada el pasado jueves por el presidente ruso Vladímir Putin.