El presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, no respalda la decisión de suspender la emisión del canal RT en la señal de Vera TV

"Yo no tengo nada que ver en la decisión que toma Antel", aclaró en una entrevista.

El presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, dijo que no respalda la decisión de la Administración Nacional de Telecomunicaciones (Antel) de suspender la emisión del canal RT en la señal de Vera TV.

"Yo no tengo nada que ver en la decisión que toma Antel", dijo el mandatario en entrevista con El Espectador.

Y añadió en la misma conversación: "No tengo por qué respaldarla yo, no me corresponde. Yo sigo a RT en Twitter".

"Yo sigo a RT en Twitter, no respaldo la decisión que se tomó"Luis Lacalle Pou en Primera Mañana.

El mandatario dijo que, incluso, llamó al presidente de la compañía estatal Antel, Gabriel Gurméndez, para preguntarle sobre la decisión de sacar a RT de la plataforma uruguaya.

El pasado martes, Gurméndez informó que se instruyó que se suspendiera la emisión de RT en Vera TV, al considerar que el medio ruso estaría "al servicio de la propaganda y justificación de la violenta invasión militar de Rusia a Ucrania".

Esa decisión se enmarca en un contexto de medidas similares adoptadas por Occidente contra Rusia como respuesta al inicio de la guerra en Ucrania.