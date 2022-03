Cancillería rusa: El mundo se quedó en 'shock' por el operativo de Moscú en Ucrania tras el silencio mediático sobre el conflicto en Donbass

La portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia, María Zajárova, afirmó este sábado que la operación especial en Ucrania dejó atónita a la comunidad internacional, porque el tema del conflicto en la región de Donbass estaba silenciado a lo largo de muchos años.

"Para prácticamente todo el mundo, basándose en el hecho de que sus medios de comunicación no muestran esto [los acontecimientos en torno al conflicto en Donbass], [la operación especial rusa] fue realmente un 'shock'. No conocen los antecedentes, no saben que hubo una guerra ahí, no entienden por qué hay que acabar con lo que no han visto. De eso viene tal reacción", señaló la alta diplomática en un video publicado en su cuenta de Telegram.

Según Zajárova, la cobertura mediática se realizaba de forma desequilibrada y con tergiversaciones, dado que los medios occidentales promovían la postura de las autoridades ucranianas. "Hablaban del desafortunado régimen de Kiev, de que Rusia lo torturaba, de cómo Ucrania estaba supuestamente en guerra no contra su población, sino contra Rusia, etc. Pero no hablaron sobre la cantidad de víctimas allí", aseveró la vocera.

Por otra parte, la representante oficial subrayó que Occidente tiene como objetivo aislar a Rusia con el uso de campañas mediáticas de todo tipo. "Comenzaron a realizar estas campañas de información. [...] Esto fue inventado de principio a fin. Esta rusofobia se ha ido acumulando", expresó.

El pasado 24 de febrero, el presidente de Rusia, Vladímir Putin, anunció "una operación militar especial para defender Donbass". En un mensaje especial a los ciudadanos rusos, el mandatario detalló que el objetivo del operativo es "proteger a las personas que han sido objeto de abusos y genocidio por parte del régimen de Kiev durante ocho años".

Puede seguir el desarrollo del operativo ruso en Ucrania en nuestra actualización minuto a minuto.