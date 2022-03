Una madre reclama justicia después de que policías esposaran a su hijo de 11 años mientras "montaba su propia bicicleta"

Una madre reclama justicia para su hijo de 11 años luego de que la Policía lo esposara mientras "montaba su propia bicicleta" en Apopka (Florida, EE.UU.).

Los hechos ocurrieron el pasado 20 de febrero, cuando agentes del Departamento de la Policía de la ciudad esposaron a Jamir Bradford tras recibir un aviso sobre una bicicleta robada, detallan medios locales.

En un video grabado por transeúntes y compartido por WESH 2 News se ve a varias personas, incluida la madre de Jamir, Melani Brown, intentando liberar sin éxito al niño de las manos de la Policía.

Brown asegura que su hijo montaba su propia bici en el vecindario, cuando alguien paró su camión cerca, salió del vehículo y acusó al niño del robo. "Fue detenido, esposado y acusado de robo y agresión por ir en su propia bicicleta. Me dijo: 'Mamá, cuando vi al agente con la mano en la pistola, quise correr'. Le dije: '¿Por qué? No has hecho nada malo", cita las palabras de la mujer la emisora WBZ NewsRadio 1030.

Mientras, según la versión policial, el menor fue interrogado en un parque cercano a la zona y luego fue arrestado. Sin embargo, tras examinar su bicicleta, los oficiales soltaron al niño sin formular cargos en su contra. Un agente precisó en su informe que le quitó las esposas a Jamir un minuto después de ponérselas.

El menor sigue traumatizado por lo ocurrido. "No estaba preparada el 20 de febrero, pero hoy sí. Estoy preparada para luchar por la justicia para mi hijo", asegura Brown.