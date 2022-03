Boris Johnson elabora un plan de seis puntos para contrarrestar la operación especial militar rusa en Ucrania

El primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, ha elaborado un plan de seis puntos para contrarrestar la operación especial militar rusa en Ucrania.

"No basta con expresar nuestro apoyo al orden internacional basado en normas, sino que debemos defenderlo contra un intento sostenido de reescribir las normas mediante la fuerza militar", declaró este sábado Johnson, citado por Reuters.

Así, según el primer ministro británico, se requiere:

Formar una coalición humanitaria internacional para ayudar a Ucrania,

Apoyar a la autodefensa de Kiev,

Reforzar la presión económica sobre Moscú,

Utilizar vías diplomáticas para la desescalada del conflicto con la participación de Ucrania,

Fortalecer la seguridad en la zona euroatlántica,

Poner fin a la "normalización progresiva" de las actividades rusas en Ucrania.

Esa misma jornada, la portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia, María Zajárova, afirmó que la operación especial en Ucrania dejó atónita a la comunidad internacional, porque el tema del conflicto en la región de Donbass estaba siendo silenciado a lo largo de muchos años. "No conocen los antecedentes, no saben que hubo una guerra ahí, no entienden por qué hay que acabar con lo que no han visto", aseveró.

El pasado 24 de febrero, el presidente de Rusia anunció "una operación militar especial para defender Donbass". En un mensaje especial a la nación, el mandatario detalló que el objetivo del operativo es " proteger a las personas que han sido objeto de abusos y de genocidio por parte del régimen de Kiev durante ocho años".

El Ministerio de Defensa de Rusia aseguró que las Fuerzas Armadas rusas apuntan a la infraestructura militar ucraniana y no atacan ni a las tropas rendidas ni a la población civil.

