Corea del Sur decide imponer medidas de control a las exportaciones a Bielorrusia

Corea del Sur impondrá medidas de control de exportaciones a Bielorrusia por la actual situación en Ucrania, según lo anunció el Ministerio de Asuntos Exteriores del país asiático en un comunicado publicado este domingo en su página web.

La Cancillería argumenta que impondrán dichas sanciones contra el país eslavo, porque "está permitiendo considerablemente" la actual situación en Ucrania. Asimismo, detalla que las restricciones se aplicarán de manera similar a las ya existentes sobre Rusia.

Asimismo, Seúl señala que esta misma jornada compartirá esta decisión con los países pertinentes, incluido Estados Unidos, tan pronto como sea posible, mientras amplía aún más el apoyo y la protección para las empresas coreanas y sus ciudadanos en el extranjero que puedan verse afectados por las medidas.

El pasado 24 de febrero, el presidente de Rusia, Vladímir Putin, anunció "una operación militar especial para defender el Donbass". En un mensaje especial a la ciudadanía, el mandatario detalló que el objetivo del operativo es "proteger a las personas que han sido objeto de abusos y genocidio por parte del régimen de Kiev durante ocho años", así como "desmilitarizar y desnazificar Ucrania".

Cuatro días después Corea del Sur condenó de manera enérgica la situación en Ucrania y decidió tomar una serie de medidas de control a las exportaciones a Rusia.

Productos sujetos a exenciones

La semana pasada, el Gobierno estadounidense anunció la Reglamentación de Productos Directos Extranjeros (FDPR, por sus siglas en inglés) para "toda Rusia" como parte de sus controles de exportación, con el objetivo de bloquear el acceso de esa nación a productos globales de alta tecnología y otros artículos importantes, como, por ejemplo, semiconductores, debido a la actual situación en Ucrania.

La medida implica que todas las empresas que quieran enviar a Rusia un artículo que utilice tecnología estadounidense tienen que obtener antes un permiso del país norteamericano, lo que afectaría a los principales exportadores de Corea del Sur, ya que usan tecnología y 'software' estadounidenses.

No obstante, este jueves el país asiático anunció que EE.UU. le permite seguir exportando ciertos productos a Rusia pese a la imposición de nuevas sanciones contra este país. Concretamente, los teléfonos inteligentes, los automóviles, las lavadoras y otros bienes de consumo no están sujetos a las nuevas sanciones contra Moscú si no se envían a usuarios relacionados con el Ejército.

