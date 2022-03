Macron dice que Rusia debe ser respetada como país y pueblo y que "no hay paz duradera si no forma parte de una arquitectura de seguridad en Europa"

El presidente francés, Emmanuel Macron, candidato para un segundo mandato, dijo en su primer mitin de campaña electoral que Rusia y su pueblo deben ser tratados con respeto e instó a "preservar todos los lazos que se puedan conservar" con Moscú.

Rusia también debe ser respetada como país y pueblo porque "no hay paz duradera si Rusia no forma [parte de] una gran arquitectura de seguridad en nuestro continente. Porque la historia y la geografía son obstinadas", señaló este lunes el mandatario francés en un encuentro con los votantes en la comuna de Poissy. Al mismo tiempo, pidió que se hiciera "todo lo posible para evitar una escalada y una expansión de las hostilidades" en Ucrania, resaltando que, a pesar de la presión diplomática y económica de Francia sobre Rusia, no significa que París esté en guerra con Moscú.