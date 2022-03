El sueco Armand Duplantis bate el récord mundial de salto de pértiga por tercera vez en su carrera (VIDEO)

El pertiguista sueco Armand Duplantis, de 22 años, batió este lunes por tercera vez en su carrera el récord mundial de salto de pértiga en el Meeting de Belgrado (Serbia) con un salto de 6,19 metros, superando en un centímetro la marca que consiguió él mismo el 15 de febrero de 2020 en Glasgow, Reino Unido.

"Creo que he intentado los 6,19 metros 50 veces y ha tardado mucho en llegar. Nunca he tenido una altura que me haya dado tantos problemas, así que es una sensación muy buena. Fue una lucha muy dura en estos últimos dos años. Estoy muy feliz", manifestó el deportista citado por Marca.

Duplantis, quien obtuvo la medalla de oro en los JJ.OO. de Tokio 2020, previamente había intentado superar su propio récord en 48 ocasiones.