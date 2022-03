Si algo podría provocar "una respuesta fuerte y hostil" de Rusia sería la expansión de la OTAN hacia el este, dice Biden en este video del 1997

El actual presidente de EE.UU., Joe Biden, predijo en 1997, cuando era senador por el estado de Delaware, que la expansión de la OTAN hacia los países bálticos sería lo que "inclinaría la balanza" hacia una respuesta hostil de Rusia.

"Creo que, en cuanto al ingreso en la OTAN, hay una cosa que causaría la mayor preocupación a corto plazo entre la OTAN y Rusia, y entre Estados Unidos y Rusia (aunque esto no tiene nada que ver con los méritos o la preparación de los candidatos). Sería la admisión de los Estados bálticos en la OTAN ahora", dijo Biden.

En ese contexto, indicó que "si algo inclinaría la balanza hacia una respuesta fuerte y hostil –no me refiero a una respuesta militar– de Rusia, sería esto".

En aquel entonces, Biden afirmó que desde Rusia le afirmaron que no deseaban una expansión de la OTAN ya que suponía una amenaza para sus intereses nacionales. "Y era como, '¡Si hacen eso, entonces quizá tendremos que mirar hacia China!' […] Y yo dije: '¡Buena suerte! Y si eso no funciona, ¡intenten con Irán!'. No, en serio, eso es exactamente lo que les dije", recordó.

