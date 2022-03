La Justicia de El Salvador notifica al expresidente Alfredo Cristiani y a una docena de militares por el asesinato de seis sacerdotes jesuitas

El juzgado Tercero de Paz de El Salvador notificó este martes al expresidente Alfredo Cristiani, al diputado Rodolfo Parker y a 12 exmilitares por el asesinato de seis sacerdotes jesuitas —cinco de ellos de nacionalidad española— y dos colaboradoras, en 1989, en el marco de la guerra civil.

Según informó el periódico local El Salvador, el exjefe de la Fuerza Aérea, general Juan Rafael Bustillo, fue el primero en ser citado. "Yo voy a decir toda la verdad y nada más que la verdad. Siempre he sido responsable, un hombre responsable por eso es que he venido aquí para que todos ustedes tengan conocimiento de que yo no me ando escondiendo de nada", dijo Bustillo ante la prensa, tras ser imputado por omisión del delito de asesinato.